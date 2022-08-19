仿造日本道之驛模式，屏東農業物產館19日正式營運。（林和生攝）

屏東農業物產館19日正式營運，吸睛的彩繪稻田可望成為常設展。（林和生攝）

屏東縣政府仿造日本道之驛模式，於國道三號屏東交流道下的熱帶農業博覽會園區，打造農業物產館，作為屏東在地特色物產展銷中心，對外展售屏東高品質的農、漁、畜產品，成為屏東觀光新亮點。

2016年熱博復辦以來，屏縣府透過3Ｄ彩繪稻田，圖案年年與國際品牌合作，打造獨創美學地景藝術風格，但屏東縣長潘孟安表示，過去觀賞彩稻看台需使用臨時貨櫃堆疊，經2021年爭取中央前瞻計畫補助，建立農業物產館，讓遊客有更舒適的觀賞彩稻空間。

屏東農業物產館19日上午正式開館營運，緊鄰屏東交流道旁，提供南來北往遊客休憩空間，建物結合周邊特色水果公仔、稻田景觀、地景草坡、綠帶廣場等元素，以「埕」的概念，綿延串聯到中庭綠地至觀賞平台拍照打卡點，營造出屏東在地特色物產展銷中心。

屏縣府農業處長鄭永裕說，物產館分三層樓，總樓地板計1573坪，一樓為屏東好物農特產販售，二樓為《豐味屏東》特展及農業大學培訓中心，將來彩繪稻田可望成為常設展，遊客於二樓及三樓迴廊可同步觀賞彩稻，一年365天都開放，讓屏北觀光建設再多一處。

此次彩繪稻田圖案設計，以屏東風土人文為元素，將大武山、鵝鑾鼻燈塔、黑鮪魚、小琉球、大鵬灣等在地景觀特色融入，以黑、紫、黃、白、綠五色彩稻呈現，透過立體化轉圖技術展現屏東農業軟實力。

潘孟安強調，屏東作為台灣糧倉，屏北又有花果天堂美名，未來結合鄰近農業科技園區、高雄區農業改良場，打造屏東農業金三角，盼讓高品質農業發展更上層樓，持續帶動產業升級。