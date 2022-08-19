受疫情影響，新北市公私立學校校長會議睽違2年回歸實體舉辦，新北市長侯友宜今（19）日出席並宣布啟動「Library-verse計畫」，以新北學生為主體，結合國外學校、境內大專校院及高中職國中小、文化局市立數位圖書資源，讓學生能透過親師生平台介接市立圖書館電子館藏系統，未來新北學子都能借閱國外夥伴學校及全市數位圖書。

「讓孩子們閱讀的習慣變成我們學校生活的一部分」，侯友宜表示，藉由這個共享機制平台，讓孩子能從數位學習、國際交流、雙語教育、科技教育到適性發展，接軌國際打造前瞻性教育，鞏固教育品質落實在地就學，更具國際競爭力，敢於登上世界舞台發揮創意發光發熱。

侯友宜並邀請365校校長攜手推動「Library-verse計畫」，以跨學制、跨領域、跨國際等系統性合作，共享數位學習資源及培育未來世界人才，持續整合世界各國、境內大專院校及各級學校未來數位學習合作模式，建置數位學習共創合作平臺，用科技讓數位學習成為新北學子的學習日常。

教育局表示，「Library-verse計畫」除連結文化局新北市立圖書館介接館藏資源，並與澳洲瑪格麗特河高中攜手合作，將該校所有數位圖書資源開放樟樹國際實中及瑞芳高工學生借閱，未來將推廣至全市學校。

教育局長張明文表示，希望透過強化與世界各國學校、境內大專校院、高中職及國中小學校的教育資源共享機制，從數位學習、國際交流、雙語教育、科技教育及適性發展等面向，一起打造具有前瞻性的新北未來大教育，用最好的教育品質吸引更多學子在地就學。