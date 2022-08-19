八德轉運站站體為2層樓建物，外觀是貨櫃屋造型，主要建材以貨櫃與鋼構為主，多數可回收再利用，達到資源永續。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

為改善桃園八德地區交通壅塞問題，距離大湳交流道約400公尺處將設置八德轉運站，19日終於動工，預計2023年4月完工，未來將有4條市區公車路線、5條國道客運路線進駐，讓八德地區民眾能快速往返雙北地區及林口長庚醫院，滿足當地通勤、就醫需求。

八德轉運站自去年10月開始規畫設計，站體為2層樓建物，外觀是貨櫃屋造型，主要建材以貨櫃與鋼構為主，多數可回收再利用，達到資源永續。工程經費7700萬元總計規畫4席停靠月台、122席機車停車位、3席汽車臨停接送區、2席計程車排班車區及17席公共自行車位，乘客未來可從轉運站無縫轉乘其他運具。

市長鄭文燦表示，轉運站定位為市區客運及國道客運轉乘的轉運站，市區公車負責地區性交通，國道客運負擔長途運輸，除將引進既有的713、715、716、717等4條市區公車外，也將持續爭取9089、1962、1968、7504、7505等5條國道客運路線進駐，另也規畫702路線繞駛轉運站。

「八德民眾未來要去永寧捷運站、林口長庚醫院都很方便！」鄭文燦說，八德轉運站預計明年4月完工啟用，未來捷運三鶯線延伸至八德段，路線自鶯桃福德站（LB12）至大湳站，捷運三鶯線也將與捷運綠線G04站共構，將在八德和平路、大湳埤塘公園各將增設1站，方便東勇、大湳生活圈的民眾搭乘捷運，目前可行性報告已核定，正在核定綜合規畫報告，將交給下任市長發包。

交通局長劉慶豐補充，待八德轉運站完工後，既有的4條市區客運路線將分為全程車、區間車，八德擴大都市計畫地區與轉運站間的區間車班次也將加密，全程車維持行駛至捷運永寧站，免費巴士則維持行駛衛生福利部桃園醫院、聖保祿醫院，未來也會持續提升公共運輸覆蓋率，讓交通往來更便捷。