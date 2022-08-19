監察院今(19)日召開記者會，認為南投廬山溫泉北坡母安山仍有深層滑動風險，稍有不甚小林村滅村慘劇就會重演，但南投縣政府怠於提出旅遊警示，亦未嚴格取締溫泉區之違規營業行為，致耗資33億之福興農場至今無任何業者遷建、開發進度也未如預期，監察院16日通過監委林盛豐、施錦芳、范巽綠、田秋堇對南投縣政府之糾正案，對南投縣政府提出糾正。

南投縣仁愛鄉廬山溫泉曾有「天下第一泉」的美名，但在2008、2009遭遇辛樂克、莫拉克颱風重創母安山北坡岩體向下滑動造成溫泉區受損。監委指出，根據中央地質調查所的長期檢測結果，母安山在風災過後最深滑動深度超過100公尺，且在較大降雨時，有位移加速現象；現存的廬山溫泉區緊鄰母安山而建，若遇持續性豪雨或大地震，岩體可能發生大規模滑動，淤埋廬山溫泉區及週遭保全戶，災害風險高於小林村。

監委指出，監委表示，南投縣政府於2011年發布實施「變更廬山風景特定區計畫」，區內不得有建築行為及原有建築物不得為原來之使用，然迄今逾10年，卻仍有營業行為，顯見縣府未嚴格執行違規取締。

監院3月7日履勘時，廬山溫泉區營業中之旅宿業者尚有12家。縣府表示：為達該區旅宿業者全數歇業之目的，後續將研討處置作為。對於尚營業中之5家商店業者，縣府於111年3月11日方進行罰款。

監委表示，母安山有大規模坍塌的風險，但十多年來卻仍有許多旅宿業者透過網路行銷招攬遊客旅遊住宿，不知情旅客仍攜伴或舉家前往旅遊，使業者、員工與遊客之生命財產均置於風險之中。南投縣政府至今尚未於當地設置告示牌宣導外，經監委詢問後，才在縣府及南投旅遊網網站公告「廬山北坡地質安全尚未確定，請遊客勿自行冒然上山前往遊玩」旅遊警示，但警示訊息均非置於首頁或醒目處，而於相關子項下且依公告訊息之時間排序，除非刻意搜尋，否則難達警示目的。

南投縣政府108年10月17日修訂「南投埔里福興農場區段徵收專案讓售廬山溫泉區業者實施計畫」規定，為落實廬山溫泉國土復育之目標，申請專案讓售者，其廬山地區營業處所應歇業。但目前仍有業者在該地營業，目前縣府列管、尚在營業之旅宿業者有12家，其中申辦讓售埔里福興農場土地之業者有5家；而縣府列管尚營業之商店業者有5家，其中申辦專案讓售土地之業者有2家。

監委指出，依據「南投埔里福興農場區段徵收專案讓售廬山溫泉區業者實施計畫」規定，專案讓售土地所有權人取得土地所有權後，應於2年內取得建造執照，並於之後3年內取得使用執照。經調查專案讓售土地所有權人於110年間取得土地所有權迄今已逾1年，僅有3家業者申請都市設計審議，尚未有業者申請建造執照。此外，福興農場開發案迄111年5月31日止，尚有土地6筆、面積1.49公頃待標售。

監委呼籲，南投縣政府辦理埔里福興農場區段徵收延續廬山溫泉區產業，允應積極辦理開發事宜；另對於區內建築物之配置造型、色彩及景觀之設計，亦應考量山景及建築物間之相互融合，充分發揮環境條件進行妥適規劃，創造產業遷移典範。