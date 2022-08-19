蔡英文總統今出席「擅長調頻的泡福同學Kid’s Right 互動體驗展」開幕記者會時表示，「照顧孩子，讓孩子平安健康的長大，是我們共同的責任和目標」，政府會繼續努力，整合跨部會資源加速推動。

她強調，政府不只加速推動福利政策，也持續修正相關法令，強化社會安全網。在政府以及各界的共同努力下，兒童醫療照護體系越來越完整，兒少的健康權利也更加落實。

總統致詞時指出，她感謝兒福聯盟透過活潑的互動遊戲、寓教於樂的方式，讓家長和小朋友更了解兒少的權利，並且讓這個重要的概念持續在社會上扎根。

總統說，每個小孩都是寶貝，也都是擁有獨立權利的個體。過去這幾年來，政府不只加速推動福利政策，包括提高育兒津貼補助、增加公共化幼兒園的班級數等等；也持續修正相關法令，強化社會安全網，讓孩子免於遭受不當的暴力對待。並且在政府以及各界共同努力下，兒童醫療照護體系越來越完整，兒少的健康權利也更加落實。

總統指出，現在是數位化的時代，家長最擔心的網路安全問題，也是政府當前的重要工作之一。就在這個月底，數位發展部將正式上路，未來，政府會進一步落實網路內容的防護機制，保障兒少的隱私；同時也會持續推廣、加強宣導網路的使用安全。

總統強調，她也請NGO夥伴持續提供政府寶貴建言，一起為兒少權利打拚。

總統也再次拜託大家，疫情還沒結束，大家出門在外，還是一定要做好防疫，互相提醒。

最後，總統邀請所有的爸爸媽媽和小朋友，暑假期間來松山文創園區，一起跟著「泡福同學」玩遊戲，一起了解更多兒少的權利。

隨後，總統在兒少導覽員介紹下，透過互動式體驗遊戲，參觀隱私權、免受暴力權、表意權、健康權、遊戲權等兒童五大權利展區。