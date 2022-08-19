台中市議員施志昌、林祈烽19日在台中市議會業務質詢時指出，全台中的運動場館及場地有136處，卻只有4處有太陽能光電設施，比例不到3％，批運動局效率奇差。運動局長李昱叡說，市府推動光電以場館符合「建蔽率」及「建築相關法規規定」與「結構安全」為第一優先考量。

施志昌指出，台中市政府運動局管轄的運動場館與場地有136處，根據今年初運動局發的新聞稿以及市長施政報告，目前只有朝馬、南屯2座國民運動中心及烏日溫水游泳池屋頂有裝設太陽能光電裝置，加上年初大雅的三和公園籃球場剛設置光電風雨球場，總共只有4處。

施志昌表示，甲安埔地區幾乎沒有室內場館大多是找廠商來投資，再談回饋金，又能增加綠能的使用，不需用府內預算，先前曾找運動局會勘，希望能將大甲網球場改造成太陽能光電風雨球場，當時運動局說，只要大雅三和公園籃球場的太陽能光電風雨球場蓋好，就可以當作範本複製到其他球場，結果到現在卻用大甲網球場要跟大甲運動場做整體規畫當作藉口而不做。

李昱叡表示，市府推動光電以場館符合「建蔽率」及「建築相關法規規定」與「結構安全」為第一優先考量，朝馬、北區、南屯國民運動中心、中興網球場、港區運動公園、自由車場、烏日游泳池與大雅三和公園籃球場在既有規定及結構安全無虞下，已完成設置太陽能發電板頂棚。

李昱叡指出，多數場館蓋在戶外或公園用地還有建蔽率問題，請照的規程也要符合規範，有關議員關心大甲網球場部分，評估因其位置有挑高、大跨距、天候及受風面等安全風險顧慮，同時也考量在地市民建議，未來大甲運動公園規畫範圍會納入評估。