現代人3C產品離不開身，長時間使用會造成眼睛疲憊，為了保護眼睛，不少人會補充葉黃素，但有營養師提到，眼睛若處於疲勞狀況時，其實吃葉黃素根本沒效，而是要補充以藻紅素和花青素為主的產品，兩者都要足量才有效，至於眼睛乾澀、眼壓高、畏光等問題，分別有不同的護眼成分，吃對才有幫助。

營養師陳怡錞在臉書粉專提到，隨著3C產品普及，退化性眼睛疾病的罹患年齡層有年輕趨勢，眼睛若損傷就無法復原，通常只能減緩惡化速度，因此千萬不要過度使用眼睛，除了飲食要均衡外，也要養成良好習慣，例如用眼50分鐘就休息10分鐘；避免在黑暗中使用3C產品；調整使用手機距離；每天戶外活動達2小時等。

另外，不少人會吃護眼的保健食品，最多就是葉黃素，不過眼睛病症不同，應補充的營養素也不一樣，當出現眼睛疲勞時，建議挑選以藻紅素和花青素為主、葉黃素為輔的產品，再搭配維生素B群，若是眼睛乾澀，則要選擇配方中添加智利酒果、花青素、DHA、維生素A的產品，如果是出現眼壓高的狀況，可選擇DHA、花青素、番紅花素。

有些人有夜間視力不佳或畏光問題，可選擇含維生素 A、鋅、花青素、藻紅素的產品，這些成分與視紫質形成有關；出現白內障、飛蚊症，選擇有助於抗氧化的營養素，而且種類越多元化越好，例如藻紅素、花青素、葉黃素搭配多種植化素。

營養師陳怡錞也提醒，護眼不應仰賴保健食品，養成良好的用眼和飲食習慣才是最重要的，若想補充護眼保健品，可以先諮詢專精保健食品的營養師、藥師或醫師，找出造成眼睛不適的問題源頭，對症下藥，吃了才會有效。