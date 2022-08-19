桃市府客家局公告2022客家美食料理比賽報名起跑，至9月23日截止。（客家局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃市府客家事務局將舉辦第8屆客家美食料理比賽，將於10月16日在觀音崙坪文化地景園區，選出最強在地客家廚神，總獎金高達27萬元，即日起開放報名至9月23日。客家局表示，今年以客家族群重要主食「米食」為主題，期待參賽隊伍端出豐富美味佳餚。

客家局串聯地方資源推廣在地客家料理，舉辦2022客家美食料理比賽，分為社區組與職業組，社區組每隊限2至3人，男女人數各不得少於1人，須為市內登記的人民團體，或中央立案且分會設址於桃園達6個月以上的民間團體、協會或組織。

客家局說明，社區組決賽要以「客家米食餐」為題，在90分鐘內完成主食、湯品與點心各一道，鼓勵使用在地農產品，減少食物里程，且營養規畫與健康元素也會納入料理評分。

職業組每隊2至3人，男女人數各不得少於1人外，還要有1人具備廚師丙級以上證照，店家須為市內具稅籍、有販售客家料理的合法營業餐廳。

客家局表示，職業組決賽以「店家招牌菜、創意客家料理」為題，每隊須在90分鐘內完成2道主食，其中1道為米食料理，另還有1道湯品或點心，料理須為店內販賣的商品，且使用食材皆為桃園在地農產，營養成分與健康指標也要納入考量。

客家局也提到，米食為客家人重要主食，因應生活需求發展客家湯圓與粄食等料理，為推廣米食滋味，今年競賽主軸以米食為主題。經書面初審後將選出各10組隊伍，主辦單位將補助每隊5000元，作為交通或食材費等，盼透過切磋廚藝，提升客家美食能見度，加深民眾對客家美食品牌的印象。

至於決賽後續推廣，客家局說，目前預計安排「食藝傳承」活動，請社區組冠軍分享獲獎料理的做法與經驗，職業組則會請前5名與客家局共同聯合行銷，增加曝光度。