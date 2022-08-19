新北市長侯友宜昨(19)日接受節目專訪時表示，8日與行政院長蘇貞昌同台視察視察捷運汐東線規畫時，原以為蘇揆當天會宣布汐東線核定，但是卻落空，對此交通部昨晚指出，是新北市還未完成綜合規畫報告修正，因此無法核定。

侯友宜今(19)日表示，汐東線跟基隆捷運是兩個不一樣的個案，汐東線已經過環評，交通部即將報給行政院來核定當中，所以都希望汐東線能夠盡快核定，如果過程當中需要地方配合的，市府都一定會全力以赴。

他說，在20多年間，我們都殷殷期待汐東線趕快核定，如果需要地方配合，不管在經費、在任何方式，我們都會全力以赴。

新北市捷運工程局指出，汐東捷運與基隆捷運是兩個不同計畫，推動時間順序也不同，目前汐東捷運已經通過環評，核定後即可興建，而基隆捷運綜合規劃及環評則尚未提出，汐東捷運綜合規劃交通部委員會審定377億元預算，其中兩條捷運會有汐東捷運與基隆捷運有樟樹灣、汐科與汐止區公所3站重疊共軌，並且會共用社后機廠，經費由汐東捷運及基隆捷運共同分擔。

捷運局表示，5月份就送交綜合規劃報告，不過8月5日時交通部針對經費分攤的部分有意見，要求降低基隆捷運對共用機廠的分擔經費，因此新北市府必須要重新檢討財務計畫，會盡速補正，並提交給交通部。