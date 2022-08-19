蔡英文總統今出席「台北國際美容美甲美髮展暨韓國美容展」開幕儀式，她強調，臺灣現在疫情已經逐漸穩定，政府會和大家一起拚內需、拚振興。政政府會持續推動「商業服務業數位轉型」、「生活服務業競爭力提升」等政策，協助產業轉型升級，強化業者及從業人員競爭力，提升服務業的「價值感」。

總統更讚許，美容美髮業者在疫情挑戰中展現生機，為國人創造美麗，是美麗又堅強的產業。

總統致詞時指出，臺灣的美容美髮業者很有發展潛力，尤其，常常在國際比賽中獲得很好的成績，真的非常難能可貴。

總統指出，在服務業蓬勃發展的臺灣，美容美髮業總是走在潮流尖端，可以說是經濟發展的新動力。特別是，創造美麗的產業需要源源不絕的創意與不斷練習的技術，她也一直很鼓勵年輕朋友走向技職教育，讓臺灣的技職產業能夠蓬勃發展。

總統說，過去兩年多來，疫情帶給各行各業許多困難和挑戰，她要感謝大家共體時艱，積極落實防疫指引，共同創造安全的防疫環境。在疫情之中，打理儀容仍是我們日常生活中的重要一環。為國人創造美麗的大家，也在挑戰中展現生機，讓我們看到，美容美髮業是美麗又堅強的產業。

總統說，隨著科技的進步，以及疫情帶動宅經濟的發展，美容美髮業也在科技浪潮下與時俱進。在稍早的展示中，也看到數位時代所展現的各種機會與可能性，為國人帶來許多便利，也為業者增添相互切磋的機會。期待透過數位科技，持續為產業創造出新的營運模式，並解決產業的需求，來因應瞬息萬變的市場。

總統也特別感謝主辦單位提供這樣一個舞台，讓國內優秀的設計師、美髮、美容、美甲業者，可以在這個舞台展現光芒。她也要感謝各家企業的持續投入，讓臺灣的美容美髮產業不斷精進，更上一層樓。