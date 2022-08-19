從虛擬幣、區塊鏈、NFT、WEB 3.0到元宇宙等皆是近年來的熱門的話題，伴隨元宇宙相關產業快速崛起，Meta、微軟、SONY 等科技巨擘在 6 月 21 日共同合組「元宇宙標準論壇」，制定元宇宙統一格式及標準，期許各機構的元宇宙能夠在同樣的格式下，相容整合，構建真實世界和虛擬世界間的連接與交互。

伴隨著元宇宙Metaverse的概念興起，推動時報獎組委會，創辦了首屆「DS全球數字藝術獎 」。知名設計師紀淵字把數位藝術獎命名為Digisoul digiart ，主要想表逹他常說的「創作要有靈魂」，呼籲所以的創作者在創作時，不要忘記作品要表逹的生命力和打動人心的力量。

而ＤＳ獎合作夥伴，edisons co CEO江秉承則指出，「我把宇宙最珍貴的創造力稱為「靈魂力」，因為在接下來的元宇宙時代裡，一切都是虛擬的，所有東西都可以被AI取代，不論是外型、聲音、舞蹈、基礎能力，在3D的模擬技術裡都可以隨心所欲的完成自己想要的樣子，在元宇宙世界裡，要成為藝人與歌手己經沒有什麼形式上的困難，但唯一無法用科技改變或取代的確是人的「靈魂力」。」

edisons co CEO江秉承「唯有靈魂可以觸碰靈魂，而靈魂力則是一個人最珍貴的。」（圖／江秉承提供）

江秉誠堅定的認為，元宇宙創作的核心能力是「靈魂力」，所謂的靈魂力是指去除物質實相之外，內在的心靈力量。「靈魂力夠不夠強大跟你的社會地位以及事業成不成功沒有關係」。 他表示「當人們越經歷苦難、越經歷長時間的忍耐，越可能成長靈魂力」。有的人事業成功，但靈魂力不夠強大，在獲得權利和財富後也會很容易迷失自己。他認為靈魂力的養成，不只是表現在創作一個作品的好與不好，有沒有打動人心。還會展現在生命的各個面向，有強大靈魂力的人，一定有能力有智慧接受各種生命的歷練。

那麼，如何提升靈魂力呢？他指出，人常常被限制在邏輯框架裡，大腦也會因為不合邏輯而拒絕相信。但是人第一次嘗試游泳、騎腳踏車的意識全憑內心起心動念，並沒有邏輯支撐。這說明，很多事情是需要先相信後才會發生。邏輯就像是個框架壓制了我們的信心，靈魂力和邏輯力的發展應該要同步並行，唯有相信自己，才能擁抱未知，往更開闊的地方前行。而靈魂力則要靠不斷的修為來完成。如謙卑、內省、感同身受，同理心！(資料來源／林采菁、蕭聿軒、陳映璿)