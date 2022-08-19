兒盟今年邁向30周年，明天起將舉辦為期9天的「擅長調頻的泡福同學」展覽，將大眾不熟悉卻切身相關的兒童權利轉譯為「五大權利倡議星球」，透過多元互動式體驗模式，總統蔡英文致詞時表示，家長現在最擔心兒少的網路安全問題，月底數位發展部將上路，未來會落實網路內容的防護機制、兒童及兒少的隱私等工作。

「擅長調頻的泡福同學 Kid's Right互動體驗展」，將大眾不熟悉卻切身相關的的兒童權利轉譯為「五大權利倡議星球」，透過多元互動式體驗模式，讓參展親子實境感受當代兒少面臨的網路安全、霸凌、心理健康、兒少發聲……等議題。孩子是台灣的未來與希望，也是推動國家長遠發展的原動力，向來十分重視兒少權益的蔡英文總統，此次特別應邀出席展覽開幕記者會，除了期待大人世界可以更理解孩子的需要和守護各項權益之外，更鼓勵兒少勇敢為自己的未來發聲，發揮一己之力改變社會、改變世界。

蔡英文說，每個小孩都是我們的寶貝，也是有自己權利的個體，政府除了提高育兒津貼補助、公共化幼兒園，也強化社安網，讓孩子免於遭受不當對待，更提供兒少醫療體系完整、讓兒少健康權利落實，家長最擔心的網路安全問題也是重要工作之一，月底數位發展部將上路，未來會落實網路內容的防護機制，兒童及兒少的隱私，推廣網路使用安全，讓孩子健康長大，政府會繼續努力加強推動，繼續為兒少權利打拼。

兒盟董事長林志嘉說，目前國家仍有幾個兒少工作要努力，包括兒童權利、少子化危機等，兒盟近年也推動如兒童國是會議、中央兒少代表等，去年更成立專屬的兒少平台讓孩子提供意見。