市面上的品牌眾多，不管是中文或是英文，常常會出現讓人不知道怎麼念的困境，先前不少民眾就討論過IKEA和Costco的正確讀音，而近日，一名網友也發起疑問，他表示自己相當好奇大家都是如何念「藏壽司」的，他認為正確的讀音應該是「ㄘㄤˊ」，而非大家都習慣的念法「ㄗㄤˋ」，對此，網友們也掀起了論戰，各自支持自己認為正確的讀法。

Dcard中一名網友表示自己認為藏壽司的「藏」字應該念做「ㄘㄤˊ」，而不是大部分人所念的「ㄗㄤˋ」，原PO解釋到，藏壽司的日文是くら寿司，其中日文中的藏、倉和庫等字都以くら來書寫，而上述等字在中文中又有儲藏、收藏等意思，因此他推斷藏壽司應該要念做「ㄘㄤˊ」壽司。

對此，許多網友紛紛做出回應，表示大家都念ㄗㄤˋ壽司，那麼正確讀音就是ㄗㄤˋ呀！跟隨大眾一起念絕對不會錯，不過也有少部分網友認為原PO的解釋很可信，或許一直以來都是念ㄘㄤˊ壽司，只不過是大家都念錯了，然而有一位女網友卻表示原PO的說法不可靠，因為音讀和訓讀的差別就是不能單從單字就知道意思，因此不能用漢字來對比日文知道正確的讀音。

雖然不少網友對此提出許多看法及意見，不過卻還是無法確定藏壽司的正確念法，因此一名網友就寫信給藏壽司詢問品牌正確讀音，而官方也迅速做出回應，表示藏壽司的正確念法為「ㄗㄤˋ」壽司，且還貼心的附上日文和英文念法為「Kura Sushi」，替廣大的網友們解惑。