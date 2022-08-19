繼2021台灣盃國際自由車電競爭霸賽去年首度在台灣舉辦，吸引來自22個國家、113位自由車好手在線上線下一較高下，2022年第2屆賽事決賽將於8月27日至28日再次在高雄市展覽館登場，屆時從400多位全球海選出的前80名國際高手和國內35位青年及青少年選手將跨時空同台，力拼冠軍獎座及百萬獎金。

體育署表示，近3年受到Covid-19疫情影響，突破空間及時間限制的電子競技成為青少年的首選，國際奧會順應這股趨勢，為了吸引更多青少年朋友認識運動，特別將虛擬遊戲與運動的結合納入國際奧會2020+5改革議程，鼓勵體壇將電子競技運動作為推廣運動的重要策略，國際自由車總會即是其中的領頭羊，在2020年首創電競自由車世界盃錦標賽，其後環法自行車大賽(Tour de France)，甚至奧林匹克運動會(Olympic Games)，都舉辦了虛擬實體賽事的線上自由車電競賽，讓身處世界各地的選手及車迷，在家就可以參與最高等級的運動賽事。

中華民國自由車協會(以下簡稱自由車協會)於110年向體育署提出結合台灣大力推展的雲端科技產業，在台灣舉辦亞洲第一個電競自由車國際賽事的想法，適逢體育署推動運動與科技產業結合的計畫，因此全力促成這項比賽的舉辦，讓受疫情影響無法舉辦的實體國際賽，多一個辦理的選項。

此外，自由車協會與在地的高雄市政府合作，將這場賽事與高雄電競博覽會結合，相輔相成，讓喜愛電競遊戲的青少年朋友們同時體驗動態的電子競技運動，透過虛擬的場景，親身體驗自由車比賽的樂趣，鼓勵青少年朋友有機會進一步走到戶外從事自由車運動。同時，也藉由網路無遠弗屆轉播拓展「台灣製造」的自由車訓練機臺的國際通路，打造產業及運動雙贏及互惠的局面。

本次賽事將透過EUROSPORT歐洲體育台社群網站宣傳，8月27日及28日的決賽將全程透過全球網路社群平台直播，藉由鏡頭讓全球觀眾看見台灣產業軟、硬體的實力，證明台灣舉辦世界頂尖賽事水準的實力，並將「台灣(Taiwan)」品牌行銷至全世界。

體育署表示，臺灣盃自由車電競爭霸賽全程虛擬自由車環台公路大賽的路線，讓無法親自參加環台賽的全球自由車選手在線上體驗臺灣之美，透過虛擬實境，挑戰臺灣高低起伏的丘陵地形，讓臺灣成為國際友人下一站旅行的目的地。