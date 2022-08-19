其祥-KY(1258)今(19)日召開股東臨時會，順利完成董事及獨立董事的改選，會後的董事會改選由第二代的王建山接任董事長，同時，王建山原任的總經理職務由現任營運長陳偉業接任，自今日生效。

馬來西亞政府自6月1日起為壓抑境內過高的雞肉價格，禁止白肉雞的出口，導致市場供過於求，雞肉價格下滑，又遇到飼料穀物價格的大漲，成本壓力增高，其祥-KY2022年下半年經營壓力大，營運表現將保守以待。

其祥-KY今天召開的股東臨時會完成7席董事及獨立董事的改選，原任董事長王其祥仍任董事，而會後的董事長改選第二代的王建山接任，至於王建山原擔任的總經理職務，則由現任營運長陳偉業接任。

其祥-KY主要業務在雞隻飼養、雞隻加工處理及販賣及冷凍肉品及調理食品買賣，在馬來西亞擁有大規模的雞隻養殖場，肉品並外銷供應到新加坡、香港等地區，並一度尋求以高品質雞肉打開中東市場。