越南茶混充高價茶賺價差 調局8個月共查獲1.9萬公斤 （調查局提供）

近年頻傳黑心茶商以低價進口越南茶混充為高價台灣茶，賺取價差暴利，法務部調查局19日說，調查局外勤處站自去年12月迄今，積極偵辦多起境外茶混充福壽山、梨山、阿里山、杉林溪等國產高山茶，涉嫌產地虛偽標示不實案件，總計查獲不法境外茶1萬9836公斤，現場並查扣準備出貨之非法境外茶4964公斤。

調查局表示，不肖茶商以進口低價境外茶混充高價台灣茶，打擊國人對國產茶消費信心，重挫我國茶農與茶商信譽，亦嚴重損害國產茶之優良品質形象。

調查局依據行政院「食品安全會報」指示、台灣高檢署「打擊民生犯罪督導會報」會議結論，自2021年12月迄今，積極偵辦多起境外茶混充福壽山、梨山、阿里山、杉林溪等國產高山茶之產地虛偽標示不實案件。

調查局台南市調查處、高雄市調查處、中機站、新竹縣調查站及嘉義市調查站等單位，在新竹、南投、彰化、嘉義、台南、高雄地檢署檢察官指揮偵辦下，發動搜索並約談犯罪嫌疑人到案，總計查獲不法境外茶3萬3060台斤（經換算為1萬9836公斤），專案人員現場並查扣準備出貨之非法境外茶計8273台斤(經換算為4964公斤)，相關案件刻正由調查局持續溯源擴大清查中。

調查局指出，偵辦過程發現，不肖製茶廠或茶行業者多鎖定「阿里山高山茶」、「杉林溪高山茶」、「福壽梨山高山茶」、「梨山烏龍茶」、「鹿谷烏龍茶」、「奇萊山高冷茶」、「台東紅烏龍茶」等熱門國產茶品項為標的。

不肖茶商先以每台斤100至300元不等價格，大量自越南低價進口或於國內低價購入越南茶葉，再以自行撿枝、烘培加工偽裝為國產茶，或重新烘焙混入特定比例國產茶製成拼裝茶等方式，各別分裝為300公克、150公克、25公克、15公克不等重量，加入自行設計或市售公版之不同國產茶品項之外包裝，並於包裝上虛偽標示產地為「台灣」或標記「台灣」圖像，惡意詐騙消費者。

甚至不肖茶商為取信消費者，竟刻意抬高價格，以每台斤1500元至3600元不等價格，自行在網路賣場或實體門市對外高價販售，或售予不知情之下游茶商、餐廳及茶飲業者，欺騙消費大眾。調查局強調，調查局外勤處站將嚴查境外茶混充國產茶案件，全力保障我國茶農與消費者權益。