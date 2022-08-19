台86線是最接近台南市區的一條快速公路，但因車流量龐大，導致東端入口附近的台19甲線及國道3號關廟交流道經常塞車。台南市政府繼去年成功向中央爭取核定台86線向東延伸至台3線後，19日北上爭取「台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號」高架化可行性規畫，再獲中央審查通過。此一計畫全長約2250公尺，總建設經費71.82億元，預計於計畫核定後7年完工，完工後台86車輛即可直上國3，不需再經過平面道路造成周邊壅塞。

市府與交通部公路總局為改善現有國3關廟交流道交通壅塞情形，共同研議先行辦理改善台86與台19甲線路口。市府副秘書長邱忠川19日率工務局長蘇金安團隊，北上向國發會爭取「台86線跨越台19甲線系統銜接國道3號」可行性評估，獲原則支持，經費將由公路總局省道改善計畫及國道高速公路基金支應，市府則協助土地徵收作業。

蘇金安指出，目前台86線與台19甲線為平面交叉路口，交通尖峰期車流經常回堵到國道3號關廟交流道，為改善此一問題，除了現場號誌時相調整外，也需增加該路口各方向左轉車道的儲車空間，以紓解車流，因此研議台86線高架跨越台19甲系統銜接國道3號。

工務局表示，台86線銜接國道3號計畫高架路線，西起台86線17K＋650，東迄砲校20米聯外道路東側，全長約2250公尺，總建設經費71.82億元，預計於計畫核定後7年可以完工，除能增加國防軍事效益，也可讓關廟、沙崙綠能科園區的車流更順暢。

工務局還說，目前銜接台3線的182線東西向道路，因行經山區彎曲難行，經市府爭取後，行政院已正式核定延伸台86線計畫，將新闢約10.1公里的平面路段，銜接182線共線約5.8公里，總經費約111億元，預計2029年完工。