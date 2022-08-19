高雄市首創「里辦公處毒品防制關懷站」，提供社區里民毒品防制宣導、關懷、諮詢與轉介等一站式服務。毒防局與區公所及里長合作，陸續於各區推動佈建里辦公處毒品防制關懷站，繼17日與大寮區24里辦合作成立關懷站，今日再與高雄市人口居冠的鳳山區，76里攜手合作辦毒品防制關懷站，未來還有左營39里辦也會加入。

高雄市毒防局於2020年陸續於各區推動佈建里辦公處毒品防制關懷站，但剛好碰上疫情，一直都是小範圍推廣，隨著疫情趨緩與共存，今年開始擴大辦理。19日於鳳山區公所舉行啟動儀式，一共有76個里辦公處參與，由高雄市政府郭秘書長添貴親自頒發「里辦公處毒品防制關站」站牌予76位里長，現場超過500位里民熱情參與，大家戴上毒防局製作的「反毒雄讚」安全帽，共同宣誓齊力反毒，發揮社區互助精神，打造「社區毒防安全網」。

郭添貴致詞表示，鳳山為高雄市人口最多的行政區，也是傳統行政中心，蘊含眷村等豐富的多元文化，特別感謝鳳山區公所協助及76位里長熱心公益「好里相挺」，讓高雄市毒品防制關懷站可以持續深耕擴點。

「里辦公處毒品防制關懷站」提供社區里民毒品防制宣導、關懷、諮詢及轉介等一站式服務，由里辦來做宣導、轉介，並將關懷、諮詢、輔導交由毒防局直接服務，發揮社區互助精神，日前於大寮24個里辦，加上鳳山76個里辦、未來還有左營39里辦，一共3區139里辦成立毒防關懷站，未來將持續努力擴點到全市38區891里，共同阻絕毒品。

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