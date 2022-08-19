新台幣近期盤中持續測試30元關卡，出口商拋匯和央行調節下已多天守住2字頭，不過今天新台幣兌美元收在30.02元，貶2.9分，正式貶破30元心理關卡，創下2020年6月以來新低。

台股今天上漲12.02點，收在15408.78點。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商買超，合計賣超48.01億元。新台幣兌美元今天開盤價為30.02元，早盤最低30.05元，最後收30.02元，貶2.9分，連續第2個交易日走貶。（編輯：潘羿菁）1110819