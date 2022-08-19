蔣偉文和知名營養師劉怡里雖為同門師兄妹，但因領域不同鮮少碰面，最近因蔣偉文的手機「迷航」，意外促成2人「合作」。蔣偉文利用經紀公司錄影餘下的食材、有限的調料，以及輕便電煎盤，面對劉怡里出的營養考題，竟在辦公室端出一道道美味料理，犒賞公司同事，劉怡里在旁看得連聲讚嘆「神乎其技」。

蔣偉文日前到桃園出席活動，工作結束和經紀人就地解散，不料手機卻放在經紀人背包中，他在車上思考各種解決方法，不論推敲各種排列組合，總會有疏漏之處，無奈之下只得返回台北公司等經紀人，他苦笑：「大家不妨想想，若發生在自己身上，會怎麼辦？」他到公司見到辦公桌堆滿錄影用食材，廚師魂爆發，吆喝公司同事點菜，順手拿起輕便電煎盤料理，劉怡里錄完節目，見狀出考題，點菜：「我想吃夏天能開胃但又有營養的菜色，還要補充蛋白質。」

面對劉怡里的考驗，只見蔣偉文有條不紊地坐在辦公桌前切菜、調醬汁、烹煮，在公司同事圍觀下，沒一下子就接連端出海鮮櫛瓜、醬燒甜不辣、泡菜里肌、海鮮煲湯、悶蒸煎餃等好料，每道料理才上桌，瞬間就被掃光。神奇的是，他一邊動作一邊整理善後，菜煮好了，桌面也乾乾淨淨，蔣偉文笑說：「這應該是我最奇妙又克難的烹飪經驗。」劉怡里在旁邊像小粉絲，猛誇：「會做菜的男人很帥，會做菜又顧及營養均衡的男人簡直帥翻天。」

蔣偉文忍不住問起劉怡里15年來如何穩坐「王牌營養師」的美名，劉怡里回憶起一個例子回應，「曾經有個病人對我說，只會掛我的號，因為我講的衛教內容，他聽得懂，他媽媽也聽得懂」。為了推廣艱澀營養觀念，她常熬夜研究新知，想辦法用最簡單的方式講述出來。她說：「其實我也期待自己能提供正確的訊息，導正坊間錯誤的資訊。」因此，只要被新聞台臨時約訪，她的熱血感就會冒出，她笑說：「沒誇張，我曾在逛百貨、買菜、捷運站、看電影途中開視訊就直接受訪。」