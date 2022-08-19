俄羅斯核生化防護部隊司令基里洛夫(Igor Kirillov)中將於18日就扎波羅熱核電廠（ZNPP）的局勢分析，並警告各界這一場危機。

俄羅斯國防部分析了扎波羅熱核電廠的局勢發展，自年7月18日以來，該核電廠一直受到烏克蘭武裝部隊使用多枚火箭發射器、火炮和無人飛行器的攻擊。截至2022年8月18日，已經發生了12起炮擊事件，在此期間，在核電廠區內和安赫德市（Energodar）內發現了50多枚炮彈和5架自殺無人機。

在核電廠區內和安赫德市（Energodar）內發現了50多枚炮彈和5架自殺無人機。（俄羅斯國防部）

俄羅斯國防部進行了調查，確定這些砲擊是從馬爾加涅茨鎮（Marhanets）和尼科波（Nikopol）住民地所打過來的，這些炮擊導致該發電廠的輔助支援系統以及安赫德市醫療設施受到毀損。

俄國防部稱，烏克蘭方面與他們的美國操盤手試圖下這樣的棋步，對核電廠造成「他們所認為的輕微事故」，從而擾亂該核電廠的正常與安全運作，然後再歸咎於俄羅斯。

烏克蘭方面一再聲稱，俄軍正炮擊該發電廠（俄方已於3月佔領該發電廠），以及俄羅斯將重武器部署在該發電廠裡面，並從核電廠裡面向烏軍的設施開火。

我們準備向國際原子能總署（IAEA）提供真正的高解析度影像，也就是放置在簡報中的檔案，這表明我們不會將武器部署在發電廠的領土上，更不用說重型武器了。俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）週一向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）談到這一點。

俄方準備向國際原子能總署（IAEA）提供真正的高解析度影像，表明我們未將武器部署在發電廠區域內。（俄國防部）

我們知道，有了大量的軍事和外國商業衛星可以佐證，美國方面可以向全球公眾提供相同的資訊，然而，美國對有關炮擊和核電廠局勢的客觀資料，卻保持沉默，從而鼓勵了基輔政府逍遙法外，並助長了歐洲可能發生的核災難。

我想指出的是，媒體廣泛引用美國武器管制及裁軍署(Arms Control and Disarmament Agency, ACDA)和其他一些西方國家類似機構所謂專家的結論，而不是真正有權能、可以推導結論的國際原子能總署，這些媒體廣泛認為ZNPP不太可能發生大規模災難，這樣的信息傳播絕非巧合（指媒體在帶風向）。

媒體廣泛引用美國武器管制及裁軍署(Arms Control and Disarmament Agency, ACDA)和其他一些西方國家類似機構所謂專家的結論，認為ZNPP不太可能發生大規模災難。（俄國防部）

這些媒體稱，其核反應爐的混凝土掩體厚度為10公尺厚，該核電廠的設計也能應對民用飛機的撞擊等事件而建造的，雖然不能排除大口徑炮彈直接擊中「用過核子燃料乾式貯存設施」而導致半徑20公里左右的區域放射性汙染，最多30公里內的核反應爐緊急情況，但是西方媒體強調，輻射擴散到整個歐洲的風險估計很小，因此，根據美國專家的說法，扎波羅熱核電站核事件的後果將是有限的，不會影響歐洲國家的領土。

然而，我想提醒聯合國祕書處和整個國際社會，車諾比核電廠和福島核災的主要原因，第一種是核反應爐實驗意外，第二種是地震和海嘯，支援系統的故障、電力供應中斷、冷卻系統部分和完全停電，導致核燃料過熱和反應爐被破壞。

由於車諾比核事故，20多個歐洲國家受到放射性物質汙染。 約有4000人死於直接暴露於輻射、數萬例新生兒遺傳畸形和數十萬例癌症。這還不包含強制疏散的後果，多達10萬人和550多萬人承受了更多的輻射劑量。

而福島，乍看之下，後果可能看起來很小，多達50萬人分階段被強行疏散，後代將持續感受到排放進海洋中的放射性水的後果，而人們似乎遺忘這些事了。

諾比核電廠和福島核災的主要原因，第一種是核反應爐實驗意外，第二種是地震和海嘯，支援系統的故障、電力供應中斷、冷卻系統部分和完全停電，導致核燃料過熱和反應爐被破壞。（俄國防部）

根據我們（俄方）的專家的分析，由於烏克蘭軍持續的炮擊，扎波羅熱核電廠可能會出現類似的情況。例如，如果備用柴油發電機和移動泵故障，在緊急情況下，核心將過熱，從而摧毀歐洲最大核電站的反應爐設施，將放射性物質釋放到大氣中，並將其擴散到數百公里之外。

正如一部分歐洲專家組織所預測的那樣，這種緊急情況將導致大規模人口遷移，並會比歐洲即將發生的天然氣能源危機，造成更大的災難性後果。

據報道，聯合國祕書長古特雷斯計劃訪問敖德薩市，作為他8月17日至19日烏克蘭行的一部分。烏克蘭軍計劃在這一天對ZNPP進行「人為災難」的挑釁動作，其中包括輻射洩漏，摧毀了核廢料儲存設施的完整性，並將核電站反應爐置於異常執行狀態。

根據他們的意圖，所有這些都將會被歸咎於俄軍在核電廠領土上的軍事行動以及參與核設施運營的俄羅斯專家無能的結果。

為了上演劇本，烏克蘭軍計畫將部署在扎波羅熱地區的編隊、軍事單位和分隊中充分部署輻射觀測站，這些編隊是第聶伯特遣部隊（Dneper task force）的一部分，並將為這些軍人配給100%的核生化防護裝置，並且將為古特雷斯的訪視一事，進行核生化防護以及他安全措施的培訓演練。

特別是，烏克蘭第44炮兵旅的部隊已被命令在8月19日之前準備好，以便在地形放射性汙染的條件下作戰。烏克蘭核生化 （NBCP）第704獨立團部隊也正在重新部署到扎波羅熱地區。

他們計劃從尼科波市向扎波羅熱核電廠進行炮擊。這一系列的「奇觀」將伴隨著輻射水平上升和其他「特殊影響」的警告，來上演，以影響聯合國祕書長和國際社會並掩蓋基輔做些事情的決定。

挑釁的最終目標是建立一個長達30公里的禁區，將國際部隊和外國觀察員進駐到ZNPP廠區區域內，並指責俄軍核恐怖主義。

基於上述結論，我們想喚起你們注意，如果烏克蘭炮擊核電站的情況繼續出現負面發展，可能會考慮將5號和6號機組實施「冷儲備」（Cold Reserve），導致扎波羅熱核電廠關閉。