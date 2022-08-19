柬埔寨求職詐騙風波最近成為熱議話題， YouTuber「好棒Bump」透露年初到杜拜救出「豬仔」林男時，遭駐地辦事處刻意拖延，外交部第一時間稱無此事，並希望國人不要被誤導，之後改口稱感謝Bump熱心幫助。有網友爆出了外交部的3月新聞稿，直言「在Bump有人證物證之下，外交部還要指責其抹黑，難道駐杜拜辦事處當真吃了熊心豹子膽」，引發討論。

這位網友在網路論壇Dcard上PO出了一篇「外交部在今年三月就嘴過Bump了」的文章表示，自從柬埔寨事件爆出來後，就開始追蹤Bump，而從剛上的新片可以看出Bump的憤怒、無奈以及對政府恨鐵不成鋼的失望。原PO表示：「為了瞭解脈絡，我去外交部翻了一下過往新聞稿，發現原來在三月的時候，外交部就曾發文表示，『有關網紅拍攝影片指稱我國駐杜拜辦事處拒絕協助遭中國博弈公司誘騙至杜拜工作的受害林姓國人，經查與事實不符』。」

從外交部網站連結點擊進去，在2022年3月22日外交部時指出，「我國駐杜拜辦事處於上（110）年12月26日獲報國人受困於博弈公司後，立即聯繫當事人瞭解情況，並通報杜拜警方及多次洽促警方儘速採取行動營救；駐處則與林姓國人一直保持密切聯絡，直至當事人順利脫困。有關當事人指稱駐處拒發臨時護照，經查證與事實不符。我國駐外單位對海外受難國人只要符合補發臨時護照要件，並確認人別無誤者均予核發，一視同仁，絕無刻意耽擱的情事」。

這讓原PO看完後直言：「真的覺得很誇張，畢竟作為民選政府，為什麼會做出如此情事？在Bump有人證物證之下，外交部還要指責其抹黑，難道駐杜拜辦事處當真吃了熊心豹子膽？」除了3月的新聞稿，5月22日外交部再度發布新聞稿，並以「有關國人輕信網路仲介赴杜拜從事違法線上博弈或電信詐騙遭困海外，網紅以影片回應指稱遭外交部抹黑」為題表示，強調每個案件均要耐心處理，「絕不會有刻意耽擱或拒絕協助國人的情形」，若有不完善之處，也會虛心檢討改進。

本月16日，對於「好棒Bump」年初在杜拜救援「豬仔」時，不滿駐地辦事處拖延，外交部則澄清無此事，反要Bump不要誤導國人，引發爭議。沒想到18日外交部發言人歐江安指出，行政院已編列1.28億元預算，並協同外交部、警政署與刑事局等部會成立專案小組，感謝立委鄭正鈐、吳斯懷及洪孟楷，以及網紅好棒Bump先生等人的熱心協助。