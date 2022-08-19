南投縣新購警用車輛19日交車，讓警察執法更有效率。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣面積廣大，而且山區地形崎嶇，加速車輛耗損，縣長林明溱體恤員警辦案辛勞，指示汰換警用老舊車輛，今年動支經費2330萬元，新購21輛警用汽車及56輛警用機車，讓警察維護治安及交通如虎添翼。

新購警用車輛19日交車，由林明溱主持授車及校閱，立委許淑華，縣議員賴燕雪、于秀英、張嘉哲、史雪燕、石慶龍、陳翰立、曾振炎及警察之友會理事長簡崇吉等人都到場觀禮，並肯定縣府汰換警用汽機車，提升基層員警士氣。

林明溱表示，警察人員因應緊急救難任務、治安維護，車輛亟需汰舊換新，他經常到基層派出所為警察同仁打氣，發現警用巡邏汽、機車老舊，因此指示財政、主計單位積極籌措財源，排除困難採購新車，此次添購警用車輛經費，包括一般性補助款編列預算1330萬元，並額外加碼購車預算1000萬元，總共2330萬元。

林明溱指出，他就任縣長迄今，已補助汰換各式警用車輛經費1億7439萬元，還有新建整修27處警察廳舍、採購各種犯罪偵防及交通執法器材，各項經費及補助合計達5億7268萬元，滿足警務人員執法的勤務需求，提升維護社會治安效能。

警察局長黃永志表示，新購警用汽車將可紓解警用車輛老舊及不足窘況，使警察同仁執法更有效率、快速及安全，機動打擊犯罪，提升為民服務效能；配合政府節能減碳政策，新車都符合環保署規定噪音及排氣檢驗規定，車輛將分配到8個警察分局及少年隊、保安隊及後勤科等單位使用。