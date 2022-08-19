受到新冠疫情以及經濟成長等不利消息影響，韓股19日走疲並進行2500點保衛戰，大盤收2,492.69點，跌15.36點或0.61%，痛失整數關卡且連3天走跌。同時，韓元續貶，外資賣超900億韓元。

韓國財政部表示，外部景氣不確定性因素加劇下，出口成長可能趨緩，當地經濟成長恐怕會失去動力。另外，聯準會可能還會大力升息、中國大陸經濟成長也堪慮，還有俄烏戰爭持續在進行，都是全球經濟成長的利空因子。

韓國19日每日確診數已降至14萬以下，但每天疫歿數卻創3個月最多，超過80位。因此，韓國新冠總死亡數近2.6萬，死亡率為千分之1.2。至於單日重症患者數也從18日的472增至492。

科技類股與鋼鐵類股普遍表現不佳，三星電子跌0.98%，SK海力士漲0.73%，Naver跌0.8%，Kakao跌3.16%，浦項鋼鐵一度也約0.4%。

韓元兌一美元價位在1,325.9附近，韓元貶5.2元。