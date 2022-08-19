歐洲股市周五早盤低走，本周預計出現下跌。市場擔憂貨幣政策收緊、通膨壓力，和能源危機等，會將全球經濟推向衰退。

周五泛歐Stoxx 600指數早市跌1.36點或0.31%，為439.40點。旅遊休閒股領跌。

法國餐飲服務集團索迪斯(Sodexo)下跌1.9%，為大盤帶來最大拖累；Jefferies將該公司股票從「買進」下調至「持有」，並預計該公司在下一財年出現略微衰退情形。

歐股預計本周下跌0.3%，大宗商品相關的油氣股和礦業股，以及食品飲料股為領漲，但被房地產股和零售股的下跌所抵銷。

丹麥的FLSmidth上調年度銷售前景後，股價大漲7.3%；該採礦設備和水泥生產商並公佈第二季獲利超出預期。

德國DAX指數下跌0.3%。

由於烏克蘭戰爭導致能源價格大漲，德國七月生產者價格指數(PPI)的年增和月增幅度都創下歷史新高紀錄，引發更多通膨擔憂。