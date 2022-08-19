國民黨立法院黨團今召開記者會爆料，衛福部以「密」件處理疫苗採購合約封存30年，對此前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中今指出，當然就是會簽署相關保密條款，盡速讓疫苗能夠購買到，這是基本態度，大家不願意冒著有可能買不到疫苗的風險。

陳時中下午出席「政治如何療癒社會」座談會後受訪指出，大家去查一下，在國際任何新藥上市，價格基本上都是保密，需要把前提先講清楚，第二疫苗更是這樣的情況，疫苗在一開始一直到現在，還是都是賣方的市場，因此有簽一些保密條款。

陳時中也說，試問這些質疑的人，是因為要符合大家需要，不要同意保密條款，而買不到疫苗？「那事情就大了」，在賣方市場中，確定有疫苗需要，當然就會簽署相關保密條款，盡速讓疫苗能夠買到，這是基本態度。

陳時中表示，事情過後大家講說「不簽也沒關係，反正也可以買得到啊」，絕對不會有這樣的事，我們會買不到疫苗，所以講這個話的人要負責。

他強調這是國際的通例、通案，到現在比較容易買，但為什麼簽合約仍然是這樣，因為大家不願意冒著有可能買不到疫苗的風險，大家都承擔不起。

陳時中說，疫苗未來還是會有變化，萬一今天有新世代的疫苗出來，它有絕對的效果但供應有限，但是履行合約不良的國家可能會被排序到後面，大家願不願意承擔這樣的後果？他認為，我們必然要維持國際的良好信譽，萬一有更好的新藥、疫苗，才能在公平的地位來競爭相關的疫苗、新藥。