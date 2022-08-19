美國證券監管機構與在美國上市的中國企業之間的審計爭議未獲解決，導致中國5家大型國有企業從紐約證券交易所退市，隨後以國企身份在紐約上市的東方航空和南方航空預計也會步其後塵，其他的非國營大型中概股如阿里巴巴與京東等 企業，也可能會陸續離開美股市場。

《美國之音》報導說，上個星期宣佈在紐約退市的企業包括中國石化、中國人壽、中國鋁業、中國石油和上海石化，對於這5家公司股票的投資者來說，退市的直接影響是他們持有的美國存托憑證將被換成這些公司在香港交易的股票。對於其他數百個中概股的更多投資者來說，5家中國國企退市的意義仍不明朗。

報導指出，除了東方航空和南方航空可能接著退市之外，其他一些大型企業也有退市的準備。今年稍早大陸網約車滴滴公司已在中國政府的壓力下退市，這周中國餐飲巨頭百勝中國也宣佈將把香港從第2上市地轉為主要上市地，如此將使得從美國退市變得更簡單。大陸電商巨頭阿里巴巴上個月也採取了相同的做法。

紐交所前主席湯姆．法利(Tom Farley)最近接受《消費者新聞與商業頻道》(CNBC)採訪時說，從經濟角度來看，5家中國國企退市不是大事，因為這些公司在美國的交易量並不大，但下市卻有重要的象徵意義，因為這會為阿里巴巴和京東等交易量大的陸企退市打開大門。

報導指出，目前阿里巴巴的市值、也就是流通股的總價值超過2320億美元，另一家大型電商企業京東的市值為870多億美元。

這些中國國企退市爭議主要在信息披露，亦即企業審計底稿是否接受證交所監管的問題，證交所必須向投資者保證上市企業的帳目按照會計規則執行。但中國政府長期以來拒絕提供審計文件，反對理由是中國國企持有的數據「太過敏感」。雖然從2013年簽署備忘錄以來，雙方不斷地進行磋商，但終究未能有所進展。

南卡大學艾肯商學院教授謝田(Frank Tian Xie)對《美國之音》說，中國政府也許對美國監管機構獲取國企數據有一些安全上的擔憂，但是北京不願服從美國的規定還有其他原因，包括中國國企經常不遵守會計準則，執法非常寬鬆，如果讓美國監管機構知道內情，對很多中國國企將會是一場災難。「他們根本經不起審查」，謝田說。

他補充道，其他中國企業大批從美國退的情況不會發生，因為在美國上市的收益太重要了。而且還是有真正好的中國公司在誠信經營的，如果中國當局允許他們遵守美國的法規，他們會嘗試繼續留在美股。

據證交所提供的訊息顯示，至8月7日為止，證交所已將162家中國公司列入因不合規而面臨退市風險的公司名單。連續3年沒有滿足信息披露規定，這些股票會真正被禁止交易，如果這些中國公司沒有合規，他們將在2024年開始被摘牌。