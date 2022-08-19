何姓、陳姓、莊姓男子及吳姓女子等人，涉嫌以「出國打工，賺取優沃薪資」等幌子，誘騙民眾至泰國、曼谷及柬埔寨等國，被害人受詐騙出國後，旋遭限制人身自由，或遭脅逼從事詐欺機房等工作，或經輾轉轉賣，或被要求給付贖金，共40多人受害。

新北地檢署訊後依違反人口販運防制法等罪，向法院聲押禁見何男等4主嫌，其中3人獲准，吳女尚待法院開羈押庭及裁定，其餘9名被告則分別以3萬元至10萬元不等金額交保。

遭騙的40多人包含身心智能障礙人士及原住民，被害人及家屬報案後，新北檢即組成專案小組，重大刑案組檢察官黃冠傑、陳詩詩17日指揮新北市警察局刑事警察大隊、三峽分局等單位，兵分3路搜索拘提12名被告，另提訊被告1人到案。

檢方昨（18）訊後，認為何姓、陳姓、莊姓及吳姓主嫌涉嫌違反人口販運防制法及意圖營利以詐術使人出國等罪，犯罪嫌疑重大，並有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，向法院聲請羈押禁見，其中何姓、陳姓及莊姓男子今（19）日凌晨已裁定羈押禁見，吳女則尚待法院開羈押庭及裁定。

新北檢指出，目前有7件類似案件，正由重大刑案專組及婦幼保護專組檢察官積極偵辦中，尚未出國之被害人部分，以勸導等方式避免其出國，目前已成功勸阻5人出國。

涉案人員部分則將持續追溯上游成員、其餘共犯及金流並查扣犯罪所得，務將該等不法集團份子繩之以法及剝奪其犯罪所得，呼籲民眾面對海外高薪或不合理的徵才廣告時，務必提高警覺，審慎評估，以免受騙上當。