柬埔寨「賣豬仔」震驚社會，台中警方在桃園機場逮捕42歲何姓男子為首的柬埔寨人蛇集團被收押後，另楊、鄧男子及林姓女子滯留泰國，18日遣返遭警逮捕，3人辯稱當初去柬旅遊、擔任理髮師及旅遊；有8名被害人指證，赴柬做人力招募，因績效不好遭毆打、蹲水桶，警詢後依人口販運等罪嫌將3人移送。

台中市警察局刑大偵八隊指出，14日由外交部駐泰代表處接獲泰國政府通報，有12名台灣人從柬埔寨入境泰國，18日遺返回國，疑人蛇集團轉到泰國躲避警追緝，最後遣返9名台灣人回國，再追緝到楊、鄧男及林女。

刑大偵八隊調查，18日押返台的3人，其中23歲楊男遭被害人指認是人蛇集團幹部「小組長」，主要負責管理被害人生活起居等細節，20多歲林女疑是集團另1名男幹部的女友，2人在柬埔寨工作，28歲鄧男目前尚在調查是否涉案。

刑大偵八隊指出表示，當初追查何男為首的柬埔寨人蛇集團，還有楊姓、鄧姓男子及林姓女子3人滯留在泰國，18日被遣返，台中警方持拘票到桃園機場全數逮捕；另楊男涉嫌多起毒品案遭台中地院通緝。