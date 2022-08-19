與李烈共創「牽猴子」電影行銷團隊的王師，入行20年，從新聞公關熬成掌握全局的監製，他40歲才補課台灣新電影，如名導侯孝賢早期作品，「原來當年看不懂」。王師錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享國片轉型關鍵。

文言文的散文選集「古文觀止」是王師高中課外讀物，上大學後，他把時間消磨在文青集散地「挪威的森林」與「海邊的卡夫卡」2間咖啡館，開啟對藝術電影的探索，誤打誤撞摸清自己個性「好惡分明」，「我這輩子沒辦法做一份不喜歡的工作。」這是王師捨棄工商管理背景，投入電影業的起點。

然而，第一個折磨王師的關卡，竟是他極有自信的文字應用——撰寫新聞稿，縱然老闆手把手教他「發稿不是寫詩」，王師仍闖了禍被資深大報記者嗆不適任，他硬著頭皮回嘴，「哪天你離開了，我都還在。」王師自嘲死皮賴臉才撐過最痛苦的黑暗時光，日後他有所體悟，「當熱情大到某種程度，可以帶你穿越撞牆期」。

公關、企劃、宣傳、行銷與發行，這些職務王師全都經歷了一輪，「在30歲左右，大家會思考前途問題。」王師引述香港電影工作者的感嘆，「做這行是斷六親」。不但無法賺大錢，沒有明確升遷管道，發展路徑隨機且模糊，必須不斷摸石頭過河，還得思考會不會影響父母親。王師33歲剛當老闆時，就曾在凌晨2時收到臉書陌生帳號傳來懇求訊息，「你好，我是xxx的媽媽，你可不可以別讓他再這麼辛苦了？」

別人眼中，王師像電影圈中樂透彩的幸運兒，2003年有文創圈前輩馬天宗（現為好丘所屬集團中子創新事業群總經理）引入行，2011年又遇上知名製片李烈賞識，見面2次就認定他為開公司的合作對象，「如果有天我領到金馬終身成就獎，再開口問她為什麼選我？」

幸運之神的眷顧，在2013年與2014年間，因群眾募資而能舉辦戶外放映會的紀錄片「看見台灣」達到高峰，它創造2億元的票房，拿下金馬獎，王師直言，「我不認為未來還能創造出票房超越『看見台灣』的紀錄片」。

在IP（智慧財產權）創作蔚為風尚的時機點，王師成功發行連結電玩的電影「返校」，他發現年輕人面臨的傳播環境與生命體驗，與自己這代很不同，「以前覺得每10年換世代，現在可能要縮短為3年」。

數位科技改變傳播模式，小學生透過手機吸收資訊，偏好短的內容，追求最快速立即的刺激，王師認為，不可能要求他們理解各時代的歷史縱深，他以強調寫實的台灣新電影為例，「這是需要美學素養，或累積一定的人生歷練，才能欣賞的電影類型」。

王師坦言，自己也是40歲後才開始慢慢補課侯孝賢或楊德昌早期的作品，如「恐怖份子」與「一一」，「看得時候我非常感動，內心產生愧疚感，原來當年我看不懂，或者認為與我無關。」童年景象重現眼前，王師發現那是只有透過電影才能記錄下的時代風貌，「原來這些故事如此深沉與細膩，對應到生命某階段的心境與成長」。

而導演魏德聖所製作的「海角7號」，給王師的震撼則是，「台灣終於有導演願意把故事講清楚了」。常民的生活拍成電影，國外叫「落水狗翻身underdog」，自稱「工商型文藝青年」的王師，則樂於把藝術當生意，「做通俗電影能產生影響力，不是把品味強加別人身上，不然我當觀眾就好了」。

提起國片，王師認為有些作品與台灣人生命經驗脫節，「連左鄰右舍與爸媽都看不懂，那你真的要檢討自己」。台灣有了經濟成就與逐漸拓展的外交空間後，「自我身分認同影響我們是不是能夠講好屬於台灣人的故事」。王師指出，與土地有更強烈的連結，先打動自己人，才有機會打動國際。

80年代與90年代，電影在人民生活中的意義是什麼？建立電影產業鏈的第一步，台灣應該先做？未來中型電影真的會消失嗎？這些內容將在19日「空中小客廳」（https://reurl.cc/YX8vgD）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪（https://youtu.be/TjVcY626G54）。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的每週3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，在4月起推出由知名作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」共12集，於每月的第1個週六上架。（編輯：張芷瑄）1110819