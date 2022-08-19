女星邵岱兒在2016年受邀節目《綜藝玩很大》當來賓，擁有天使臉孔和魔鬼身材外，更以大方的談吐受到注意，引起網友熱搜，發現她居然畢業於哥倫比亞大學金融系，被封為「學霸女神」；邵岱兒近日曬出逛街照，身上小背心釦子似乎因她上圍太雄偉快撐爆，害羞黑影讓網友看了臉紅心跳。

邵岱兒多年前因為上節目爆紅，卻沒有太大野心發展演藝事業，反倒是更積極經營社群平台和她的自創品牌，昨（18日）她發文分享看動畫片《巴斯光年》後，被裡面的角色「Sox」可愛到，興奮地問哪裡有賣；還附上逛街美照，圖文不符又讓粉絲重點全放錯。

畫面中背景看出在知名連鎖家具店，邵岱兒穿著綠色繞頸背心搭白色熱褲，犯規的是胸前只扣了2個釦子，胸部下方直接開岔，還能隱約看到內在美；而邵岱兒傲人上圍看似快把釦子撐開，她上身前傾還露出害羞黑影，差點走光也讓粉絲激動說，「出門穿這樣太辣了吧」、「極品身材」、「快噴鼻血了」。

邵岱兒目前30歲，畢業於哥倫比亞大學金融系（UBC），不僅會讀書也愛做菜，還擁有西餐烹調丙級技術士證照，打破一般人對美女的印象，又是學霸還進得了廚房。