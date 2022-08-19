多位聯準會決策官員周四異口同聲表示央行應繼續提高借貸成本以抑制高漲的通膨，但對於升息速度和利率應該升到多高則各有看法。

聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）是聯準會鷹派指標性人物之一，早在去年就疾呼央行應該對急速升高的物價壓力做出更強而有力的反應。布拉德周四表示，基於美國經濟仍然強勁，他傾向支持9月連續第三次升息75個基點（3碼），以有效抑制高漲的通膨

布拉德向《華爾街日報》表示，我真的不明白為什麼要讓升息拖到明年，他並表示希望到今年底將聯準會的基準隔夜利率升至介於3.75%～4.00%目標區間。目前聯準會的政策利率處於2.25%～2.50%。

舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）接受CNN訪問時表示，在9月20日、21日的下次會議上升息50個基點或75個基點都是「合理」的做法，可以讓短期借貸成本在年底時「略高於3%」，並在2023年再略為升高一些。她並表示，確切的升息速度將取決於就業和通膨數據。

最近幾個月的數據顯示美國就業增長仍然強勁，而聯準會偏重的通膨率仍是其設定之2%目標的3倍高。

不過戴利也表示，全球經濟放緩將成為美國增長的阻力，我們必須考慮到這一點，以確保我們不會過度緊縮。

數位聯準會官員周四發表的談話顯示該央行內部正在分裂成兩派，其中一派希望盡快提高利率，另一派則擔心就業市場可能受到衝擊使失業率攀升，因而主張應謹慎行事。

美國7月失業率跌至3.5%，優於6月與市場預估的3.6%，重回疫前水準，並創下1969年以來新低。

布拉德和戴利周四都表示，他們認為一旦利率達到某個水準，央行不會迅速改變方向。

布拉德表示，市場對於降息的預期「絕對是為時過早」。戴利表示她支持「調升然後暫停」策略，作為企業或消費者，最糟糕的事就是利率上升後急速下降，這只會引起更多不安和不確定性。

堪薩斯聯準銀行總裁喬治（Esther George）在另一場活動上表示，近來股市走高可能是因為看好聯準會將放緩升息步伐，但這種觀點是過分樂觀。她表示，升息速度與利率在何處到頂仍有待商榷，在完全確定通膨正在回落之前，央行不會結束緊縮政策。

明尼阿波里斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）是立場最強硬的央行官員，他表示，聯準會必須盡快抑制住處於極高水準的通膨，即使這可能引發經濟衰退。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）下周五（8月26日）將在傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會上就經濟前景發表談話，屆時投資人或許能更清楚了解聯準會未來幾個月可能採取的行動。

鮑爾在7月會後曾表示央行不排除9月再次宣布「幅度異常大」的升息決議，但他也表示「放緩升息步伐也可能成為合適之舉」，讓決策官員有時間審視提高借貸成本對經濟造成的影響。

聯準會周三發布的7會議紀要寫道：「隨著貨幣政策立場進一步收緊，在某個時候放慢升息步伐，同時評估累積的政策調整對經濟活動與通膨造成的影響，決策官員認為這可能成為合適之舉」。