苗栗縣長徐耀昌非常重視中小學國際教育，19日在公館國中邀請專家講習國際教育。（謝明俊攝）

苗栗縣公館國中是縣府推展國際教育中心。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌非常重視中小學國際教育，19日在公館國中邀請專家講習國際教育。（謝明俊攝）

苗栗縣政府非常重視學校國際教育，並指定公館國中成為縣府國際教育推展中心，校方過去以舉辦國際周等活動，引領學生們多涉獵其它國家文化、地理等知識，除了加強學生的國際交流觀念，縣府並希望能拓寬家長們接觸國際的機會，19日在公館國中舉辦國際教育論壇，請來多位知名專家講解，與關心這項議題的家長交流對話。

苗栗縣縣長徐耀昌自上任以來非常重視國際教育，除致力推動中小學國際交流外，也期待家長能與國際接軌。因此，縣府於19日上午在公館國中榮光廳舉辦「苗栗縣2022年國際教育論壇」，邀請多位知名專業講者，利用線上平台實體演講，與關心國際教育的家長進行深度對談。

徐耀昌表示，自國際教育2.0上路至今，縣府積極推展國際教育，各級學校申辦國教署中小學推動國際教育計畫已成長24％，在大力引進各項創新活動的同時，不僅深獲好評，且有效突顯出縣內推動國際教育的優異績效。國際教育2.0的特點是「在地國際化」，強調讓學生先從在地出發，深入認識自己的文化特色，再與國際進行交流。

同時，為讓國際教育能更加普及化，即使是沒有出國經驗的孩子，也能藉此認識國際新事物，擁有國際素養的能力。縣府也希望透過與家長的緊密合作，強化親師生的國際素養，藉由專家學者與縣內亮點學校的分享，讓與會的家長更加了解國際教育，共同擴大學生的國際視野，共創孩子的新未來。

縣府教育處長葉芯慧指出，縣府推出各項創新活動，吸引學子接觸國際教育，其中設置國際村情境教室，並搭配課程體驗，讓孩子即使無法出國，也能置身在國外的環境氛圍中，是獨步全國的首創之舉。讓國際教育能深入校本課程，營造更有國際氛圍的校園環境，另為加強推動偏鄉及非山非市學校國際教育2.0，每年投入新臺幣500萬元以上經費，針對資源不足與學習弱勢的偏鄉及非山非市學校提供諮詢輔導、增能研習與經費補助，同時透過跨校合作的方式，進行資源整合，這一連串的作為，讓苗栗縣內的學校，都能共同落實國際教育，也讓世界看見與國際同行的苗栗。