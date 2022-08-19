齋藤工飾演神永新二。（野獸國提供）

日本2022年度娛樂話題大作《新．超人力霸王》集合百億編導以及鑽石級演員陣容的電影，完美詮釋「致敬經典，震撼新生」，在日本上映後連續稱霸2週冠軍，票房逼近44億日圓（約9.6億台幣），讓大朋友、小朋友都瘋狂。

飾演男主角神永新二的齋藤工在2016年曾參演《正宗哥吉拉》，透露接到邀約的瞬間很驚訝，沒想到身為粉絲的自己竟能參與這個企劃，當時便希望能趕快以觀眾的身份進電影院欣賞。齋藤工拿到庵野秀明所寫的劇本，第一印象就是「超有份量」，打開來看到滿滿的台詞字數，他當下驚訝有種腦袋當機的感覺，於是就把劇本闔起來，形容那個厚度所譜寫的故事像是「因數分解」般的複雜，就算全部先讀過一次也無法馬上理解的龐大世界觀，甚至還稱這是本「集合好奇心與夢想」的魔法辭典。

至於和《超人力霸王》的淵源，齋藤工透露兒時所接受的是重視發展自由以及創造性為主的「華德福教育」，所以家中並沒有電視可以看，但父親卻是娛樂圈的幕後工作人員，曾參與《超人力霸王》影集拍攝的現場，因此家裡就出現了超人力霸王以及怪獸的玩具，也因此《超人力霸王》就成為他「創造的起源」作品，之所以會知道父親曾跟這部作品有關，齋藤工表示是因為跟父親報告後，才知道原來有這麼一段往事。

《新．超人力霸王》中、日文版將於9月16日在台上映，而完全生產限定、片中對抗怪獸的重要單位「禍特對」（禍威獸特設對策室）徽章預購票，也已經在「博客來售票」、「安利美特」等網站熱賣中，更多《新．超人力霸王》電影相關詳情，可洽野獸國或超人力霸王官方臉書專頁。