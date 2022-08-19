許多人遠赴柬埔寨淘金，卻傳出被迫從事性交易和活摘器官等消息，外交部日前更將柬埔寨旅遊警示列為不宜前往的地區。不過，有20人昨日組隊飛往柬埔寨參加「WPT世界撲克巡迴賽」，台灣華人德州撲克競技協會理事長戴興雄抵達後也打卡報平安，秀出豪華飯店的照片，笑說，「先來泳池邊餐廳chill一下！」

戴興雄昨（18）日就在個人臉書發文，「柬埔寨WPT世界撲克巡迴賽！出發！」宣告此趟遠征的目的，底下網友也紛紛為他加油打氣，「旗開得勝，順利返台」、「殺爆他們 等你們的好消息」，甚至有人歪樓笑說：「獎金贏起來！台灣人贖回來」。

下飛機後，戴興雄打卡報平安，表示已經安全抵達金邊的比賽場地，「帶隊員們先來泳池邊餐廳chill一下」，並附上團隊成員1女10男笑容滿面的合照，曝光飯店高級泳池的模樣。

而此行不負眾望，第一天晚間競技撲克國家代表隊教練張豫忠就拿下「$800獵人賽」亞軍，今日將再次贏戰「$2000萬奬金主賽事」。戴興雄也分享當地現況：「金邊的治安真的還不錯，跟媒體報導的西港距離300公里，大部隊隊員全部安全抵達，比賽順利進行」。