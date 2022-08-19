炎夏高溫又潮濕，民眾常疑惑是否應將藥品放入冰箱存放，專家表示，藥品怕潮濕，因此不宜放入冰箱；此外，保健品等藥罐打開後，內含的棉花與乾燥劑應立即取出、勿再放回瓶內，以免藥品吸附水氣後變質，不只失去藥效，還可能產生未知的毒素，讓藥品不只未能治病，反而成為害命的毒品。

近來高溫又頻下大雷雨，國健署提醒民眾，藥品保存相當重要，尤以防潮最為重要，許多民眾誤以為冰箱不只可讓食物保鮮，也可長時間保存藥品，所以將藥品存放於冰箱，但此舉是錯誤的，因藥品置於冰箱會吸附水氣，增加變質風險。

國健署提醒，除了藥袋上註明「需冷藏或置於2～8度」，其他藥品都不應放冰箱，一般藥品放在於陰涼、通風的室內中即可，若放置於冰箱中，藥品將吸附水氣、容易變質。

此外，民眾常不知保健品等藥瓶開封後，瓶內的棉花、乾燥劑等應該如何處理，對此，藥師蘇柏名在「如果云知道」中表示，棉花等物都是為讓瓶內藥品保持乾燥之用，一旦開封後，這些防濕物就接觸空氣中的水氣、成為潮濕物，此時再將棉花、乾燥劑等放入瓶中，會導致藥品或保健品受潮而質變，「藥品若質變可能影像藥效，也可能產生未知的毒素，讓治病的藥品變成毒品。」

蘇柏名表示，一旦打開上述藥瓶，就應將內含的棉花、乾燥劑、塑膠袋等，一併丟棄，勿在放回瓶罐中，多做此動作可確保藥效及身體健康。