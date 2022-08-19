考古學家今天向法新社表示，考古團隊在西班牙南部發現由超過500個立石組成的巨石陣，為歐洲最大的巨石陣之一。
法新社報導，新發現的巨石陣占地600公頃，組成岩石高度介在1至3公尺之間，遺址位於西班牙及葡萄牙邊界最南端維爾瓦省（Huelva）的拉托－拉賈內拉農地（La Torre-La Janera）。
該農地鄰近瓜迪亞納河（Guadiana River），原為酪梨農園預定地。
地方當局在核發農地種植許可前，要求針對該地潛在的考古價值進行調查，才意外發現該巨石陣。
維爾瓦大學（Huelva University）研究員林納瑞斯（Jose Antonio Linares）說：「這是伊比利半島最大、組成岩石種類最多元的巨石陣。」
他表示，拉托－拉賈內拉遺址內最古老的巨石陣可能豎立於公元前6000年至5000年間後半期。
考古團隊在遺址內發現各種類型的大量巨石，包括立石、石棚、石墩及棺材形狀的石櫃等多種巨石建築。
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