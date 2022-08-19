「2022台北國際觀光博覽會（TTE）」今（19日）起接連4天在世貿一館開展，國人最期待的海外旅遊資訊備受關注，這次旅遊社攤位最大的可樂旅遊暌違2年參加台北旅展，除了國旅祭出1日遊299元起的超殺價格、指定飯店及熱門票券買1送1，國外旅遊也推出自由行商品，像是新加坡、首爾、慕尼黑、奧克蘭等自選酒店自由配系列都有來回機票和住宿即訂即購服務，未稅最低9988元起，國內外自由行商品還有加碼最高現折5%的好康。

韓國釜山的五六島天空步道。（韓國觀光公社提供）

韓國自6月開放個人觀光簽證後，外國入境觀光人次成長接近2倍，其中台灣觀光客增加266.5%，而8月底前韓國也針對台灣、日本及澳門的旅客開放免簽證入境韓國，只需要申請K-ETA電子旅行許可，也使得韓國成為近期出國的熱門選項。以可樂旅遊這次旅展推出的韓國自由行商品來看，機票加上入住首爾萬豪集團系列5星酒店，旅展價未稅1萬2888元起。

韓國館這次主推安心旅遊景點、自駕旅遊，以及釜山、全州、木浦、安東、江陵等5大觀光重點城市，現場也祭出吸睛吸客的活動。除了精心布置出時下正夯的露營風，也把江原道江陵的BTS公車站搬到館內，民眾可利用手機掃描現場特定圖像，使用特製IG濾鏡拍出美照、打卡。現場也少不了送禮活動，若在館內參加指定打卡活動，並填寫問卷就能把紀念品帶回家；此外，不管是購買旅行社機+酒／航空公司機票者，或是對安心旅遊團體商品有興趣並留下資料者，皆有實用好禮可拿。

國泰航空在台北國際觀光博覽會現場打造「網購快閃店」，開賣限量獨家商品，也有好康活動。（國泰航空提供）

國泰航空則是首次將多樣的世界好物搬到台北國際觀光博覽會現場，打造「網購快閃店」，將國泰航空品牌獨家商品、法式質感餐廚、香港城市意象文創小物等搬進展場，推出展場限定優惠5折起；展場也加入多元的飛行元素與氛圍，還有國泰航空機組人員在現場與會員們互動合影。

開展期間，國泰航空也會在每日下午1點、下午2點、下午3點共3個時段舉行整點活動，包含推出全球首賣的「國泰航空商務艙中式餐具組」，每日限量10組；還有限量推出1美元換購國泰航空雜錦迷你月餅禮盒、國泰航空空中巴士A321neo客機模型（1:200比例）活動；此外更將連4天限量抽出台港來回機票。