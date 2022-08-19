南投縣環保局為解決垃圾問題，8月起在南投市清潔隊辦理家戶垃圾去化試驗計畫，與民間廠商合作，使用「AI恆溫高溫裂解裝置」處理垃圾；縣長林明溱19日勘查時表示，若能穩定處理垃圾，將來可普及到13鄉鎮，減少垃圾持續堆積問題。

林明溱由環保局長李易書、南投市清潔隊長林富紳陪同視察垃圾處理情形，立委許淑華、縣議員張嘉哲也到場關心。

合作廠商總經理鍾鉦隸指出，處理垃圾使用的熱裂解裝置，只要是可燃廢棄物都可投入，經過初破碎、細破碎後造粒，之後進入900度以上的熱裂解機，分解後會產生含氫氣的合成氣與碳黑，合成氣經過冷卻淨化即可透過氫化發電裝置發電，碳黑也可再利用；目前垃圾處理量能為每小時500公斤，碳黑產生量約25公斤，發電量約100~120kWh，讓整套機器自給自足同時，還能提供清潔隊電量，減少電費負擔，達到政府推動綠色經濟循環的目標。

林明溱表示，這項試驗是全國首度使用電漿高熱處理垃圾，可燃垃圾進去後大致都能分解，處理過程的味道及廢氣也很少，產生的氣體還能發電，可說是高科技處理垃圾的方式。

許淑華表示，縣府不斷尋求各種方法處理垃圾堆置問題，在南投市試驗低汙染且減少臭味的垃圾處理方式，若能普及，還可減少清潔隊電費成本。

張嘉哲指出，南投使用熱裂解的方式解決垃圾問題，處理垃圾還能發電，一舉兩得，期待這套系統能順利推廣到全縣13鄉鎮。

環保局長李易書表示，熱裂解裝置從8月1日迄今已處理70公噸垃圾，試驗目標330公噸，如果試驗技術可行，且未來評估興建營運成本合理，縣府將爭取補助，讓有意願的鄉鎮市公所，建立小型區域垃圾處理機制，鄰近鄉鎮可彼此互惠合作，共同處理垃圾問題。