台北市推動淨零碳排，台北市政府更成立電動車充電設備輔導團隊，協助社區設立充電樁，不過台北市議員王鴻薇發現，團隊成立至今，光去年開會車馬費花了12萬，但全台北市申請補助成功僅一件，補助10萬元，而且還沒經過輔導管道，讓王鴻薇痛批，團隊車馬費都比發出補助還多，這種單位全都是冗員，台北市建管處則表示，現在已有現在已有參考範本提供給社區，因此輔導團可以取消編制。

臺北市議員王鴻薇今於工務部門質詢，去年輔導團成立時，有開過5次會議，但僅有一次有線上會議記錄，其他皆無紀錄，但每一次參與的人員皆有領取車馬費，總計12萬元，但是推動一年多，只有兩件申請補助，其中一件核可補助10萬元，而且還是自己申請，沒有經過輔導團，。

對此北市建築管理工程處長劉美秀表示，去年開過5次會議，也輔導了47個社區，而補助是社區有需求才會申請，劉美秀也坦承，確實申請案比較少，只有兩件，主要還是以輔導協助充電樁業者跟管委會溝通。

劉美秀表示，業者現在大概都清楚怎樣跟社區溝通，因此目前沒有人來申請輔導，另外建管處有訂一個參考範本給社區、公用大廈參考，主要內容是管委會對充電樁的憂慮問題解答，以及業者如何跟管位會溝通等等，也減低了社區對輔導團隊的需求，因此可以取消輔導團隊。