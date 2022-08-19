彰化縣府農業處19日在社頭鄉朝興國小校門口辦理番石榴枝條分解菌示範觀摩會，縣長王惠美親自示範操作的方法。（吳敏菁攝）

彰化縣府農業處19日在社頭鄉朝興國小校門口辦理番石榴枝條分解菌示範觀摩會。（吳敏菁攝）

彰化縣府農業處19日在社頭鄉朝興國小校門口辦理番石榴枝條分解菌示範觀摩會，並表揚贊助的企業。（吳敏菁攝）

彰化縣栽植最多果樹是芭樂，達1340公頃，生產廢枝條可觀，縣府繼投入推廣稻梗、葡萄枝條進行微生物分解後，確認企業回饋贊助的「微生物製劑」應用於芭樂也成效良好，初步將推廣試用200公頃，縣長王惠美並表示，將補助番石榴產銷班400萬元購買小型碎枝機。

彰化縣長王惠美表示，已經有8家企業回饋在地農業，共捐贈8萬瓶微生物分解液，稻作已經推廣試用6800公頃，嘉惠2萬6000名農民，葡萄1000公頃，嘉惠1700農友，每燃燒1公頃稻田，會產生9公噸二氧化碳，已漸少6萬1200公噸碳排放量。果樹每燃燒1公頃，會產生15公噸二氧化碳，葡萄推廣1000公頃，芭樂將再投入200公頃。

王惠美表示，希望食農教育深入校園、深植小朋友心中，縣府農業處19日在社頭鄉朝興國小校門口前辦理番石榴枝條分解菌示範觀摩會，當場操作使用分法，並指出縣府團隊與企業、農會等單位合作下，2018年上半年的PM2.5為25.3微克，經過3年多的努力，今年上半年降至15.6微克，下降9.7微克，降幅全國第一。

王惠美表揚贊助產商，1瓶單價250元，投入8萬瓶，價值2000萬元，農業處表示，換算下來總計可以減少7萬9200公噸二氧化碳，相當205座大安森林公園。

彰化縣也是全國重要的芭樂產地，更是縣內栽植最多的果樹，縣府自即日起至10月15日止，特別提撥400萬元，受理縣內各鄉鎮市「番石榴產銷班」申請小型樹枝碎枝機的農機補助，補助比率上限為50％，最高6萬元，產銷班可透過農會來申請補助，透過枝條粉碎達到快速腐化的效果。