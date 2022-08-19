國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法草案》，遭質疑箝制網路言論自由。民進黨台北市長參選人陳時中今下午受訪重申，理念上民進黨不會退卻、混亂，但溝通是需要的，他認為將來管理強度「一定不是很強」，否則會影響言論自由。對於民進黨立委高嘉瑜喊出誓死捍衛言論自由，他表示「很敬佩」。

高嘉瑜在臉書稱「言論自由絕對是所有民進黨人都該誓死捍衛的」，並引用台北市議員王世堅名言「over my dead body」，引發正反議論。

陳時中今天下午出席「政治如何療癒社會」座談會後受訪時，媒體詢問，高嘉瑜是否與民進黨的立場不一樣？陳時中強調立場並沒有所謂不同，高嘉瑜是就言論自由角度，認為應該誓死捍衛，「在座沒有人不同意」，她現在表達這個立場，「我們也很敬佩」，大家應該誓死捍衛言論自由。

陳時中也說，政府站在管理角度，思考假訊息如何管理，事實上很複雜，而基本精神當然是言論自由，要有很多討論，不是開3次會就可以解決的問題，理念上民進黨不會退卻、混亂，但溝通是需要的，但應不妨礙言論自由又能夠有一定的管理，將來管理強度「一定不是很強」，「稍微強度強，就是會讓言論自由有一點影響」。

媒體追問，陳時中是否也誓死捍衛言論自由？陳說，這是精神理念面的問題，一定是支持。