中央銀行今（19）日公布最新國際收支數據，第2季經常帳順差265.5億美元，金融帳淨資產增加243.6億美元，國際收支順差38.2億美元。

經常帳方面，本季經常帳順差較上(110)年同季減少29.9億美元。(一)商品貿易順差177.9億美元，較上年同季減少60.8億美元，主要係國際原物料價格維持高檔，以及半導體設備、防疫用品購置增加，致進口增額大於出口增額。(二)服務收支順差37.3億美元，較上年同季增加13.5億美元，主要係貨運收入增加。(三)初次所得順差56.6億美元，較上年同季增加18.2億美元，主要係居民對外直接投資所得增加。(四)二次所得逆差6.4億美元，較上年同季增加0.7億美元，主要係贍家匯出款增加。

金融帳方面，第二季直接投資淨資產減少2.4億美元。其中，居民對外直接投資淨增加34.0億美元，外資來台直接投資淨增加36.4億美元。證券投資淨資產增加266.2億美元。其中，居民對外證券投資淨增加136.5億美元，主要係保險公司投資國外債券增加；非居民證券投資淨減少129.7億美元，主要係外資減持台股。衍生金融商品淨資產增加12.3億美元，主要係其他金融機構支付衍生金融商品處分損失，負債減少。其他投資淨資產減少32.4億美元，主要係銀行部門自國外引入資金。

累計111年1至2季，經常帳順差568.0億美元，金融帳淨資產增加562.9億美元，央行準備資產增加40.7億美元。