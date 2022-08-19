台灣創新板首家登板的新世代顯示器技術MicroLED領導廠商錼創科技-KY創(6854)周四上市，開盤直轟115.5元漲停價收場，上市首日市值突破百億，達123.59億元。周五上市第二天，持續飆上127元漲停價，收場不掉價，市值再進一步升至136.12億元。不過繼首日後，外資、自營商續賣超，且賣超力道加大，兩日來三大法人共賣超449張，不過委買買單仍高掛，也吸引更多人排隊搶進，蜜月行情也將持續吸引投資人眼球。

因未達經濟規模，預估錼創2022、2023年持續處於虧損狀態。但錼創為Micro LED技術領先廠商，隨著巨量技術純熟、生產成本下滑，Micro LED市場規模高速增長將帶動錼創獲利能力提升，最快於2024年將有機會轉虧為盈。法人投資建議中立。

錼創科技(6854)成立於2014年2月25日，為全球領先量產Micro LED之業者。錼創為創新板第一上市公司，於2022年8月18日掛牌上市，掛牌價105元，掛牌後股本10.72億元。

錼創聚焦於次世代顯示技術Micro LED研究開發，從磊晶、晶粒製造、巨量轉移到檢測維修，並在2019年7月建立首條Micro LED生產線，是目前少數有出貨實績之廠商。以應用分類來看，電視為主要應用，占63%。其他應用領域多為開發案，穿戴式裝置、車載、其他應用分別占17%、12%、8%。

隨著巨量技術純熟、生產成本下滑，預期Micro LED市場規模將高速增長，根據研調機構Omdia資料顯示，2021年Micro LED顯示器產值約達21.2百萬美元。預估2022年產值將提升至42.6百萬美元；2028年產值快速增長至166億美元，Micro LED技術於顯示器市場產值占比10.8%，2021~2028年產值複合增長率達159.1%。若從年度銷量來看，2021年Micro LED顯示器銷量為120台，預估2022年銷量達4.04萬台，2028年銷量快速增長至1550萬台，Micro LED技術於顯示器市場銷量占比0.4%，2021~2028年銷量年複合增長率達439.9%。

根據TrendForce最新研究「TrendForce 2022 Micro LED自發光顯示器成本與趨勢分析報告」數據顯示，至2026年Micro LED大型顯示器的4吋wafer約當量為114萬片；晶片產值預計達27億美元，2021~2026年複合成長率約241%。

由於Micro LED屬於新興技術，錼創2021年營收2.05億元，年增67.45%，但毛利率-89.80%，營業利益-12.14億元。2021年稅後純益-12.18億元。因未達經濟規模，法人預估，2022、 2023年錼創仍處於虧損狀態，但隨著營收快速增長，虧損將持續縮小。法人預估，2022、2023年EPS分別為-6.46元、-4.52元。錼創則認為，評估到2023年第四季即有機會單月轉虧為盈。