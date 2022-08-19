AES-KY(6781)今年上半年每股盈餘18.56元，累計前7月合併營收為89.31億元，年增40.62%，雖然下半年變數不少，AES-KY表示，下半年可望略優於上半年，公司將持續拓展新客戶、新產品，以擴增市場佔有率，在業績看好下，AES-KY今天股價以漲停作收，重回千元關卡。

在輕量型電動載具需求暢旺，以及中大型工業儲能系統電池模組應用在相關領域的應用及需求持續增溫下，AES-KY今年上半年業績表現亮眼，今年上半年合併營收為75.9億元，為歷年同期新高，稅前盈餘20.03億元，歸屬於母公司稅後盈餘為15.85億元，每股盈餘18.56元，創歷年同期新高；其中第2季合併營收39.85億元，年增率45.34%，為單季歷史新高，營業毛利14.63億元，年增率48.05%，歸屬母公司稅後盈餘為8.39億元，較去年同期成長40.19%，為歷年同期新高，每股盈餘9.83元。

展望下半年，AES-KY表示，下半年可望略優於上半年，公司將持續擴增新客戶、新產品以及擴增市場佔有率為重要目標，結合研發能力與一站式客製化解決方案的優勢，克服國內外環境變化所帶來的挑戰，致力提升長線獲利及維持成長動能。