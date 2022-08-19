國內某知名殯葬禮儀公司1名男性職員涉嫌利用教導新進女學員為往生者穿壽衣時，趁機性侵對方，甚至假藉教導開車等機會，連續3次撫摸女學員私處與胸部，橋頭地院審理後，被告男職員涉嫌強制猥褻部分判無罪，另涉嫌妨害性自主罪，判處3年10月徒刑，仍可上訴。

判決書指出，被害女子小花（化名）在2019年5月7日至某知名殯葬禮儀公司任職，由被告男性職員阿亮（化名）負責指導，今年7月2日晚間10時，阿亮以教導為往生者穿壽衣為由，和小花同處公司男值班室，期間兩人輪流扮演往生者由另一人為其穿上壽衣，由小花擔任往生者時，阿亮竟先以手強行撫摸小花胸部及下體，不顧小花以手推拒，違反其意願逕以手指強行插入陰道性交既遂得逞。

檢方也指控，阿亮及小花在同年6月中旬至7月18日晚上，在納骨塔旁停車場教導開車、公司陽台、市區餐廳用餐等處，阿亮曾3次藉機對小花掐捏胸部、撫摸私處，涉嫌觸犯強制猥褻罪。

法官審理時，阿亮否認犯行，辯稱當時他躺在床上扮演往生者，讓小花練習穿壽衣，過程中也要小花把他當往生者來練習按摩，以便套上壽衣，但沒有對小花摸胸、下體及以手指插入陰道等性侵行為。

法官調查，小花對案發經過陳述略有歧異，但關於重要情節卻記得很清楚，包括指出阿亮不顧她出手推拒，先強行撫摸胸部、下體，又突然性侵，她曾口頭表示反對，且試著撥開他手，但力氣不足無法阻止。

另小花案發後時隔近10天仍選擇向多年未聯繫的前男友聯繫，訴說被性侵的情節且情緒異常，足見仍對遭人性侵一事耿耿於懷，案發後明顯出現創傷後壓力反應，此外，小花因是新學員，礙於工作、公司等因素，案發數月後方提告，未違反常理，綜此勘信阿亮確實有對小花以強暴方式實施性侵甚明。

一審法官以阿亮涉嫌妨害性自主罪，判處他3年10月徒刑，阿亮另涉3起強制猥褻案，因罪證不足獲判無罪，全案仍可上訴。