柬埔寨求職詐騙風波成為熱議話題，YouTuber「好棒Bump」透露年初到杜拜救出「豬仔」林男時，遭駐地辦事處刻意拖延，外交部第一時間稱無此事，並希望國人不要被誤導，之後改口稱感謝Bump熱心幫助。國民黨台北市前議員羅智強今（19）日氣炸直言，「政府的刀已架在言論自由的咽喉上」，更有1萬名網友直呼「蔡政府冷血無情」。

羅智強今日在臉書上表示，「政府的刀已架在言論自由的咽喉上，Bump加油」，羅智強坦言，作為吹哨者的Bump，在柬埔寨事件大爆發前，就已多次在網路上分享多人受騙的資訊，這次再分享國人赴杜拜受騙的資訊，外交部竟第一時間跳出來，指控Bump以訛傳訛，而不是第一時間表示，政府會盡全力保護國人，「民進黨不能接受Bump對外交部提出質疑，所以綠營網軍大肆攻擊Bump？更誇張的是，民進黨網路社群中心政務副主任竟帶頭攻擊Bump，讓更多綠營側翼及網軍跟進攻擊，直接不演了，公然霸凌並透過網軍，剷除一個對政府提出質疑的百姓」。

這也讓羅智強無奈直呼，這就是「政府的刀已架在言論自由的咽喉上」，同時更擔憂「這樣以後誰敢捍衛正義，站出來當吹哨者，人民已經看到，政府箝制言論自由的刀不分黨派，我們必須站出來為Bump加油，否則這把言論自由的割喉刀，接下來就會架在我們的脖子上」。此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有超過1萬人按讚。

許多網友留言表示「支持言論自由！民進黨不應霸凌不同的聲音！」、「民進黨蔡政府冷血無情，難道任何事情用大內宣就可以解決嗎？呼籲政府積極作為，我們也捍衛Bump說實話的權利」、「民進黨執政下⋯言論自由已死！百姓的生活每況愈下」、「讚佩這孩子，但相對擔心這孩子日後的安危」、「政府在做網紅的事；網紅在做政府的事。這不是戲説臺灣，是真實的臺灣」。