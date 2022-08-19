晶華酒店線上美食外帶外送平台「晶華美食到你家」持續推陳出新，即日起邀請到世界頂尖調酒大賽冠軍吳盈憲Nick Wu以各式經典調酒的元素入饌，攜手晶華法籍點心行政主廚裴洛偉推出「Regent X Bar Mood Nick Wu—經典雞尾酒風格下午茶」，融合10款翻轉調酒元素小點的下午茶，不僅能在酒店2樓的上庭酒廊品嘗得到，也能透過「晶華美食到你家」以優惠價格帶回家享用。

「Regent X Bar Mood Nick Wu–經典雞尾酒風格下午茶」是取經典調酒的元素，入饌的各類酒品經過烘焙後，酒精都已揮發，留在甜品中的盡是風味菁華，負責設計菜單的主角為連續3年榮獲「亞洲50大最佳酒吧」、今年榮獲亞洲最佳永續酒吧的Bar Mood創辦人吳盈憲Nick Wu，Nick曾經勇奪世界調酒大賽兩個單項冠軍，在調酒界有著引領風潮的地位，他擅長融合東、西、在地與國際食材，調製出風格獨具的創新酒品，不僅讓本地消費者驚艷、也贏得國際間的關注。

這套下午茶的10款糕點當中，色澤最為清爽亮眼的「摩西多馬卡龍」有著如薄荷葉般青綠粉嫩的外表，內餡夾層則是薄荷甘納許配上萊姆凝醬，入口的清涼感真的猶如在涼風中喝了一杯摩西多。「拉莫斯舒芙蕾」是將北海道生乳餡與戚風蛋糕完美結合，佐以拉莫斯的靈魂味道—檸檬與鮮奶油，成品口感綿密細緻、滋味清新高雅。「鳳梨可樂達起司蛋糕」少不了蘭姆酒、椰漿與鳳梨汁，主廚與Nick組合了鳳梨醬、炒鳳梨、起士慕斯與鳩康地法式杏仁奶油蛋糕，展現濕潤溫和的加勒比海風情。

除了甜點之外，烘焙麵包與鹹點則是此次活動的創新所在，花生古典酒鹹派用料包括波本威士忌、花生醬、碎培根與洋蔥丁，是套組中難得的一款鹹點，賦予老式Old-Fashioned調酒新風味。血腥瑪麗佛卡夏則是為義式經典的烘焙麵包調味，加入伏特加、油漬番茄、西洋芹、黑胡椒以及酸黃瓜，一口咬下，血腥瑪麗的酸香滋味直衝腦門，後勁十足。

「Regent X Bar Mood Nick Wu–經典雞尾酒風格下午茶」在酒店2樓上庭酒廊點用價格為2380元，附贈咖啡、茶以及經典雞尾酒2杯，也能以活動優惠價199元將單杯經典雞尾酒升等為法國酩悅香檳；若在「晶華美食到你家」美食外帶外送平台預訂，原價2080元、優惠價1580元，即日起至9月30日開放預訂取餐。

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