成本居高不下衛生紙續漲 正隆旗下品牌最高漲20％ 17:252022/08/19 中時 吳靜君 、 鄧博仁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 正隆19日召開法說會，總經理張清標表示，家紙從今年開始，成本一直上調，因此持續和賣場溝通進行價格調整，包括3月、5月、7月都有調漲，但漲幅不大，在10％以內，不過，由於家紙成本漲幅為50-60％，因此預計接下來將持續反應價格，預估不同品項和通路漲幅落在5-20％。正隆旗下的家紙品牌包括春風、情人及雪柔等。（鄧博仁攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正隆19日召開法說會，總經理張清標表示，家紙從今年開始，成本一直上調，因此持續和賣場溝通進行價格調整，包括3月、5月、7月都有調漲，但漲幅不大，在10％以內，不過，由於家紙成本漲幅為50-60％，因此預計接下來將持續反應價格，預估不同品項和通路漲幅落在5-20％。正隆旗下的家紙品牌包括春風、情人及雪柔等。（鄧博仁攝） 正隆證實，衛生紙仍要繼續漲，預計要漲5％到20％，正隆旗下的衛生紙品牌春風、情人及雪柔等。 正隆表示，雖然工業用紙的成本有些微調降；但是家庭用紙仍居高不下，所以還得繼續反映成本。正隆表示，目前也正在與各大通路包含量販、超市等接洽價格的問題。 春風衛生紙要漲價！正隆預告漲幅最高20％ 大陸祭10大方案 拚2025年單位GDP減碳18％ 批用電大戶條款綠電自備率過低 立委：台積電2025年至少自備20％ #正隆 #衛生紙 #續漲 #20 #居高不下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園43人赴境外工作遭限制自由 國民黨團籲救救孩子 12:412022/08/19 社會 九合一大選最新民調！「這黨」勇奪46.2％看好度震撼全台 07:562022/08/19 政治 《櫃買市場》永昌富櫃200N 9月27日最後交易日 15:512022/08/19 財經 品觀點｜台積電來徵才！就業雄讚20日鳳山和樂宴會館登場 10:342022/08/18 寶島 林耕仁原來是清潔工出身！自爆最受不了「這件事」 14:572022/08/19 政治 品觀點｜認養代替購買！今年國際流浪動物日20日登場 13:372022/08/19 生活 福布斯發佈2022中國最佳CEO：比亞迪王傳福登頂 新能源佔前3 19:452022/08/18 兩岸 旅遊達人現身台北旅展 帶來「驚艷泰國新篇章」 13:552022/08/19 生活 人民幣中間價跌263個基點 人行逆回購20億 11:252022/08/19 財經 台灣F-16V秀拳頭 和陸殲20比誰厲害 11:272022/08/18 軍事 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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