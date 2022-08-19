正隆19日召開法說會，總經理張清標表示，家紙從今年開始，成本一直上調，因此持續和賣場溝通進行價格調整，包括3月、5月、7月都有調漲，但漲幅不大，在10％以內，不過，由於家紙成本漲幅為50-60％，因此預計接下來將持續反應價格，預估不同品項和通路漲幅落在5-20％。正隆旗下的家紙品牌包括春風、情人及雪柔等。（鄧博仁攝）

正隆證實，衛生紙仍要繼續漲，預計要漲5％到20％，正隆旗下的衛生紙品牌春風、情人及雪柔等。

正隆表示，雖然工業用紙的成本有些微調降；但是家庭用紙仍居高不下，所以還得繼續反映成本。正隆表示，目前也正在與各大通路包含量販、超市等接洽價格的問題。