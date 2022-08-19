暑假接近尾聲，許多孩子因家庭或經濟因素，還沒到樂園玩；中陽集團為幫弱勢家庭兒童圓夢，攜手民間單位，邀兒發中心發展遲緩兒童、基金會弱勢家庭兒童與德水園身心障礙園生，計125名孩童與家長，免費暢遊異想新樂園，為孩子們的暑假畫下歡樂美好句點。

家寶基金會執行長張心怡代表基金會與德水園、童綜合醫院兒童發展中心語言治療師江泓儒代表，分別贈送感謝狀，予中陽集團商業不動產事業體，由總經理葉家揚、異想新樂園課長蔡弦忠代表接受。

活動現場，德水園教養院的園生表演太鼓打擊與大旗舞動，將平日訓練的成果展現，現場氣氛、活力十足，對於中陽集團與異想新樂園、童綜合醫院兒童發展中心、童傳盛文教基金會、家寶基金會、的公益善舉，表達感謝之意。

中陽集團商業不動產事業體總經理葉家揚表示，身心障礙、弱勢家庭兒童能接觸到的戶外學習場域較少，結合集團旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園等資源，讓參與活動的大小朋友能透過樂園的歡樂氣氛，在遊戲中不斷拓展學習經驗，進而嶄露獨特的天賦能量，同時增進家庭親子互動，給予更多向前的力量。

家寶基金會執行長張心怡指出，許多弱勢家庭與特殊狀況的孩子是需要各界的支援與照顧，孩子成長過程中需要的不只是物質與環境上的改變，連帶著精神與心靈也是需要被照護的。這次有中陽集團及其所屬的異想新樂園免費提供入場機會，讓孩子們都夠暢玩園內各項好玩有趣的設施，不僅會成為最難忘懷的快樂經驗，也可以促進親子間的感情。

童醫院兒童復健科主任葉怡嘉說，異想新樂園所提供的遊樂設施可以開發5大兒童學習發展領域（感統力、注意力、學習力、肢體力、靈活力），促使這些弱勢兒童及發展遲緩的兒童能夠在遊戲中學習，提高孩童5大感官能力。